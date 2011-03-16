تصویربردار شبکه طبرستان راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، افشین عسگریان، فیلمبردارو خبرنگارآزاد شبکه طبرستان در کلاردشت هنگام فیلمبرداری ازحادثه سقوط بهمن و جریان آب رودخانه سرد آبرود دچار ناراحتی قلبی شد که بلافاصله به بیمارستان طالقانی چالوس انتقال یافت و به دستورپزشک معالج دربخش مراقبتهای ویژه بستری شد.

عسگریان خبرنگار و فیلمبردارشبکه طبرستان در کلاردشت و مرزن آباد بیش از 10 سال است که به عنوان خبرنگار و فیلمبردار باشگاه خبرنگاران جوان و آزاد در کلاردشت و مرزن آباد فعالیت دارد.

گستره فعالیت رسانه ای در مازندران بسیار وسیع است و قالب رسانه ها نظیر رسانه ملی، خبرگزاریها و نشریات در نقاط کور استان دارای رابط خبری هستند.