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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

تصویربردار شبکه طبرستان راهی بیمارستان شد

ساری - خبرگزاری مهر: افشین عسگریان فیلمبردار و خبرنگار آزاد شبکه طبرستان در کلاردشت هنگام فیلمبرداری از حادثه سقوط بهمن و قطع جریان آب رودخانه سرد آبرود دچار عارضه قلبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، افشین عسگریان، فیلمبردارو خبرنگارآزاد شبکه طبرستان در کلاردشت هنگام فیلمبرداری ازحادثه سقوط بهمن و جریان آب رودخانه سرد آبرود دچار ناراحتی قلبی شد که بلافاصله به بیمارستان طالقانی چالوس انتقال یافت و به دستورپزشک معالج دربخش مراقبتهای ویژه بستری شد.

عسگریان خبرنگار و فیلمبردارشبکه طبرستان در کلاردشت و مرزن آباد بیش از 10 سال است که به عنوان خبرنگار و فیلمبردار باشگاه خبرنگاران جوان و آزاد در کلاردشت و مرزن آباد فعالیت دارد.

گستره فعالیت رسانه ای در مازندران بسیار وسیع است و قالب رسانه ها نظیر رسانه ملی، خبرگزاریها و نشریات در نقاط کور استان دارای رابط خبری هستند.

کد مطلب 1275829

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