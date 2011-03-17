پارک شهروند حصارک کرج به بهره برداری می رسد

علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: شهرداری کرج در روزهای پایانی سال چندین طرح و پروژه زیباسازی و فضای سبز شهری را به عنوان عیدانه به مردم کرج تقدیم می کند.

وی افزود: دراین راستا افتتاح و بهره برداری از پارک شهروند درمنطقه پنج شهرداری کرج در زمینی به مساحت 1.5 هکتار از جمله طرح هایی است که دراختیار مردم منطقه قرار می گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف کرج از جمله سیاستهای شهرداری در سال جاری بوده است، خاطر نشان کرد:‌ افتتاح این پارک در منطقه ای که به لحاظ امکانات خدماتی و رفاهی از محرومیتهای زیادی رنج می برد گامی بسیار مهم در جهت توزیع عادلانه خدمات و امکانات در مناطق مختلف شهری به شمار می رود.

آقازاده یادآور شد: این پارک با اعتباری در حدود 600 میلیون تومان از جمله طرحهای شهرداری کرج به منظور افزایش سرانه فضای سبز شهری به شمار می رود.

پارک آزادگان حصارک خرداد 90 به بهره برداری می رسد

شهردار کرج در ادامه سخنان خود به دیگر طرحهای فضای سبز شهرداری در این منطقه اشاره کرد و گفت: آغاز عملیات اجرایی فاز دو باغ ناصربخت در زمینی به مساحت 1.5 هکتار با اعتبار 600 میلیون تومان و بهره برداری از پارک آزادگان حصارک در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع از دیگر اقدامات شهرداری در زمینه توسعه فضای سبز شهری است که می تواند نقش بسزایی در افزایش سرانه فضای سبز منطقه و ارائه خدمات مطلوب به مردم داشته باشد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پارک آزادگان حصارک در خرداد ماه سال آتی به بهره برداری می رسد.

آقازاده با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری در جدید نیز همچون سال 89 رویکردی فرهنگی، ورزشی و عمرانی است، تصریح کرد: افزوده شدن دو منطقه دیگر به مناطق شهرداری کرج، توزیع عادلانه امکانات و خدمات در میان مردم مناطق مختلف، اجرای طرحها و پروژه های کلان ترافیکی و عمرانی از اهم برنامه های شهرداری در سال جدید است که امیدواریم در سایه مشارکت گسترده مردم، اعضای شورای اسلامی و مسئولان استان شاهد تحولات چشمگیری در زمینه خدمت صادقانه به مردم باشیم.

گفتنی است پارک شهروند حصارک روز پنجشنبه با حضور مسئولان افتتاح و به بهره برداری می رسد.