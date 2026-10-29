https://mehrnews.com/x3dsXP ۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6994005 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۰ ۲۴۳ شب پایداری؛ سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با آرمانهای انقلاب در شب ۲۴۳ پایداری را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6994005 کپی شد مطالب مرتبط روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمانهای انقلاب دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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