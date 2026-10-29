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۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۰

۲۴۳ شب پایداری؛ سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب

۲۴۳ شب پایداری؛ سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب

اراک- در این ویدئو سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با آرمان‌های انقلاب در شب ۲۴۳ پایداری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6994005

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