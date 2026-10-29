https://mehrnews.com/x3dsXY ۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6994013 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۸ میدانداری مردم محلات در شب ۲۴۳ تجمعات محلات- در این ویدئو میدانداری مردم محلات در شب ۲۴۳ تجدید میثاق با رهبر معظم را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6994013 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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