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۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۸

میدان‌داری مردم محلات در شب ۲۴۳ تجمعات

میدان‌داری مردم محلات در شب ۲۴۳ تجمعات

محلات- در این ویدئو میدان‌داری مردم محلات در شب ۲۴۳ تجدید میثاق با رهبر معظم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6994013

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