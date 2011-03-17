حسینیه طاووس ابرکوه مرمت و بازسازی شد

محمدعلی اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: حسینیه طاووس از جمله بناهای تاریخی شهرستان ابرکوه و در بافت تاریخی محله طاووس این شهرستان واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مرمت و باز زنده سازی حسینیه طاووس با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال آغاز شده است.

اکرمی بنای یاد شده را از جمله حسینیه ‌های باقی مانده در ابرکوه عنوان کرد و افزود: قدمت این حسینیه به دوران پهلوی باز می‌گردد و مساحتی حدود 100 متر مربع را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه مصالح به کاررفته در این بنا خشت خام، ملات گل و آجر است، افزود: از جمله اقدامات مرمت و بازسازی پیش بینی شده در این بنا، زیرسازی و استحکام بخشی دیوارها، اجرای شرفی، سیمگل بدنه همراه با دم گیری، احیای سقف، ازاره پادامنه دیوار، مرمت ستون‌ های آجری، اندودکاهگل معبرهای منتهی به حسینیه محل و ... است.