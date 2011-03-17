تیم ملی با 13 تیرانداز راهی سیدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با ترکیب فاطمه حسینی، زینب رمضانی، مریم سلطانی، رضا غریب لو، ابراهیم برخورداری در اسلحه تپانچه راهی سیدنی شده است. در اسلحه تفنگ تیم مردان متشکل از صابر پرستی، مهدی جعفری پویا، امین حیدری و ساسان شهسواری هستند. الهه احمدی، نرگس امام قلی نژاد، مریم طالبی و مهلقا جام بزرگ تیراندازان زن کشورمان در این اسلحه را تشکیل می دهند.

"چابا گیوریک" سرمربی تیم تپانچه، "لازلو سوچک" سرمربی تیم تفنگ، صولت و هاشمی به عنوان مربی و شیخی فر به عنوان سرپرست این تیم را در این سفر همراهی کرده اند.

رقابتهای جام جهانی تیراندازی و انتخابی المپیک لندن از اول تا 11 فروردین ماه سال 90 در سیدنی استرالیا برگزار می شود. تیراندازان کشورمان پیش از این صاحب یک سهمیه المپیک در رشته تفنگ بانوان شده اند.