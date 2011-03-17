۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

جام جهانی تیراندازی-استرالیا/

تیم ملی با 13 تیرانداز راهی سیدنی شد

تیم ملی تیراندازی کشورمان صبح امروز با ترکیب 13 ورزشکار تهران را به مقصد سیدنی برای شرکت در جام جهانی استرالیا و انتخابی المپیک ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با ترکیب فاطمه حسینی، زینب رمضانی، مریم سلطانی، رضا غریب لو، ابراهیم برخورداری در اسلحه تپانچه راهی سیدنی شده است. در اسلحه تفنگ تیم مردان متشکل از صابر پرستی، مهدی جعفری پویا، امین حیدری و ساسان شهسواری هستند. الهه احمدی، نرگس امام قلی نژاد، مریم طالبی و مهلقا جام بزرگ تیراندازان زن کشورمان در این اسلحه را تشکیل می دهند.

"چابا گیوریک" سرمربی تیم تپانچه، "لازلو سوچک" سرمربی تیم تفنگ، صولت و هاشمی به عنوان مربی و شیخی فر به عنوان سرپرست این تیم را در این سفر همراهی کرده اند.

رقابتهای جام جهانی تیراندازی و انتخابی المپیک لندن از اول تا 11 فروردین ماه سال 90 در سیدنی استرالیا برگزار می شود. تیراندازان کشورمان پیش از این صاحب یک سهمیه المپیک در رشته تفنگ بانوان شده اند.

کد مطلب 1276024

