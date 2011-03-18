همکاری سازمان تبلیغات با ستادهای نوروزی/ اعزام مبلغ به راهیان نور

حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری سازمان تبلیغات اسلامی با ستادهای نوروزی در آغاز سال جدید، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در ایام نوروز شبکه تبلیغ خود را فعال کرده است که با توجه به اعلام نیاز ستاد نوروزی و ستاد کاروان راهیان نور مبلغ اعزام می شود.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی افزود: مبلغان به کانونهای جمعیت یعنی جاهایی که مردم برای سیاحت، بیشتر حضور دارند اعزام می شوند و همچنین هماهنگیهای لازم جهت اعزام مبلغ برای کاروانهای راهیان نور صورت گرفته است و سعی شده روحانیونی که در دوران دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشته اند همراه کاروانها به عنوان راویان جبهه ها حضور داشته باشند.

حجت الاسلام روحانی نژاد تأکید کرد: برنامه ریزی شده در ایام نوروز برنامه های فرهنگی اجرا شود و مبلغان بر مباحث اخلاقی و دینی متناسب با این ایام از جمله صله رحم، توجه به طبیعت، رعایت بهداشت و نظافت عمومی و... تأکید داشته باشند.

وی با اشاره به حوادث اخیر در کشورهای اسلامی یادآور شد: در این ایام به مردم توصیه می شود مردم کشورهای اسلامی را دعا کنند تا از زیر سلطه طاغوت خارج شوند و یا حکام وابسته این کشورهای اسلامی به عقل بیایند و بگذارند مردم سرنوشت خود را با توجه به مبانی دینی و اسلامی تعیین کنند.



معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین توصیه کرد: مردم سعی کنند در هنگام تحویل سال در بقاع متبرکه حضور پیدا کنند تا به برکت توسل به پیامبر و ائمه اطهار و دعا در آن لحظات ان شاء الله سال خوبی داشته باشند و سال پر برکتی نیز برای تمام مسلمانان باشد.