  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

روحانی نژاد با مهر عنوان کرد:

همکاری سازمان تبلیغات با ستادهای نوروزی/ اعزام مبلغ به راهیان نور

همکاری سازمان تبلیغات با ستادهای نوروزی/ اعزام مبلغ به راهیان نور

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی از همکاری این سازمان با ستادهای نوروزی کشور خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروز روحانیونی که در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشتند نیز کاروانهای راهیان نور را به عنوان راویان جبهه‌ها همراهی می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری سازمان تبلیغات اسلامی با ستادهای نوروزی در آغاز سال جدید، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در ایام نوروز شبکه تبلیغ خود را فعال کرده است که با توجه به اعلام نیاز ستاد نوروزی و ستاد کاروان راهیان نور مبلغ اعزام می شود.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی افزود: مبلغان به کانونهای جمعیت یعنی جاهایی که مردم برای سیاحت، بیشتر حضور دارند اعزام می شوند و همچنین هماهنگیهای لازم جهت اعزام مبلغ برای کاروانهای راهیان نور صورت گرفته است و سعی شده روحانیونی که در دوران دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشته اند همراه کاروانها به عنوان راویان جبهه ها حضور داشته باشند.
 
حجت الاسلام روحانی نژاد تأکید کرد: برنامه ریزی شده در ایام نوروز برنامه های فرهنگی اجرا شود و مبلغان بر مباحث اخلاقی و دینی متناسب با این ایام از جمله صله رحم، توجه به طبیعت، رعایت بهداشت و نظافت عمومی و... تأکید داشته باشند.
 
وی با اشاره به حوادث اخیر در کشورهای اسلامی یادآور شد: در این ایام به مردم توصیه می شود مردم کشورهای اسلامی را دعا کنند تا از زیر سلطه طاغوت خارج شوند و یا حکام وابسته این کشورهای اسلامی به عقل بیایند و بگذارند مردم سرنوشت خود را با توجه به مبانی دینی و اسلامی تعیین کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین توصیه کرد: مردم سعی کنند در هنگام تحویل سال در بقاع متبرکه حضور پیدا کنند تا به برکت توسل به پیامبر و ائمه اطهار و دعا در آن لحظات ان شاء الله سال خوبی داشته باشند و سال پر برکتی نیز برای تمام مسلمانان باشد.
کد مطلب 1276160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها