به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: برگزاری نشست سه‌جانبه میان رهبران روسیه، آمریکا و چین منتفی نیست.

این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش‌تر یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهوری روسیه گفته بود احتمال دیدار سه‌جانبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در نوامبر در شهر شنژن چین بررسی شده است.

رویترز نیز به نقل از مقامات کرملین گزارش داده که مسکو این احتمال را منتفی نمی‌داند اما پیش از هرگونه برنامه‌ریزی رسمی باید درباره دستور کار و نتایج مورد انتظار چنین دیداری گفت‌وگو شود.

اپک یک مجمع اقتصادی منطقه‌ای با ۲۱ اقتصاد عضو است که از سال ۱۹۸۹ فعالیت می‌کند. روسیه، آمریکا و چین نیز عضو آن هستند. در سال ۲۰۲۶، چین میزبان نشست سران است و این نشست در نوامبر ۲۰۲۶ در شهر شنژن برگزار خواهد شد.