به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی پیش از ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه دوازدهمین دوره مجلس دانش‌آموزی در آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به تجربه آموزش غیرحضوری، اظهار کرد: در این تجربه بیش از گذشته مشخص شد که کلاس حضوری و مدرسه تا چه اندازه برای تعلیم و تربیت و آینده دانش‌آموزان ضروری است.

وی مدرسه را یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار دانست و افزود: اگر قرار است آینده ساخته شود، باید مدرسه را ببینیم و به مدرسه بازگردیم؛ چراکه مدرسه جامعه را زنده و شهر و جامعه را پویا می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به دغدغه خانواده‌ها درباره نحوه فعالیت مدارس در مهرماه، گفت: تلاش ما این است که مهرماه آرام و کم‌دغدغه‌ای را با حضور همه دانش‌آموزان آغاز کنیم.

شریفی تأکید کرد: کلاس‌های درس استان سمنان در مهرماه به صورت حضوری آغاز خواهد شد و حضوری نیز ادامه می‌یابد و همه تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط امن و آرام و حضور دانش‌آموزان در مدارس به کار خواهیم گرفت.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد استان در استفاده از ظرفیت مجلس دانش‌آموزی، خاطرنشان کرد: همه دانش‌آموزانی که به‌عنوان منتخب شهرستان‌ها در سطح استان حضور دارند، به‌عنوان مشاور مدیرکل در کنار آموزش و پرورش استان قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: اعتقاد داریم در بسیاری از موضوعات، فعالیت‌های درون مدرسه باید با مشارکت و مشورت خود دانش‌آموزان پیش برود و از این ظرفیت در برنامه‌های آموزش و پرورش استفاده خواهیم کرد.

شریفی درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مجلس دانش‌آموزی سیزدهم نیز اظهار کرد: اعضای مجلس سیزدهم باید با نظام مسائل تعلیم و تربیت، تحولات کشور و تحولات عرصه بین‌الملل آشنا باشند و یک گام جلوتر از جامعه و پیچیدگی‌های موجود حرکت کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجلس دانش‌آموزی دوازدهم در شرایط خاص کشور، گفت: دانش‌آموزان در این دوره موضوعاتی از جمله فراهم شدن بسترهای آموزش غیرحضوری را پیگیری کردند و بخشی از مطالبات آنان نیز به نتیجه رسید.