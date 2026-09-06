به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح یکشبنه در بازدید از تمرین تیم فوتبال فجر شهید سپاسی با اشاره به روحیه و انگیزه بازیکنان و کادر فنی فجر شهید سپاسی اظهار کرد: در وجود شما هم اضطراب دغدغه‌داران و هم امید کسانی را می‌بینم که دلشان برای مردم می‌تپد و از تلاش بی‌وقفه شما صمیمانه تشکر می‌کنم.

شهردار شیراز با تأکید بر نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی افزود: دشمن به دنبال تعطیلی نشاط و شادی در جامعه است و می‌خواهد بازی‌ها تعطیل، تیم‌ها زمین‌گیر و مردم گرفتار غم و اندوه شوند.

اسدی ادامه داد: وظیفه شما ماندن در میدان بازی و وظیفه ما ماندن در میدان سازندگی و عمران است؛ چراکه ما و شما یک کار مشترک انجام می‌دهیم و آن خدمت به این آب، این خاک، این وطن و این نظام است.

وی با قدردانی از پیگیری‌های جدی فرمانده سپاه فجر استان فارس افزود: در چند سال گذشته کادر فنی و بازیکنان فجر شهید سپاسی با تلاش خود دل مردم را شاد کرده‌اند و این موضوع بزرگ‌ترین سرمایه برای این تیم و استان است.

شهرداری، شورا و سپاه فجر برای حل مشکلات فجر هم‌افزا می‌شوند

شهردار شیراز با اشاره به حضور نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سپاه در کنار تیم فجر شهید سپاسی گفت: امروز سه قشر شهرداری، شورا و سپاه فجر در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا با هم‌افزایی، مشکلات تیم را حل کنند.

اسدی درباره وضعیت معوقات مالی باشگاه نیز گفت: شهرداری در نخستین فرصت و با هماهنگی‌های انجام‌شده برای پرداخت معوقات اقدام خواهد کرد.

وی افزود: در روزهای آینده نیز لایحه‌ای برای حمایت بیشتر از تیم فجر شهید سپاسی به شورای اسلامی شهر تقدیم خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های مالی بازیکنان برطرف شود.

حمایت از فجر شهید سپاسی ادامه خواهد داشت

شهردار شیراز با تأکید بر همراهی اعضای شورای اسلامی شهر با این تیم عنوان کرد: هر ۱۳ عضو شورای شهر همراه و همدل هستند و حداقل‌های لازم برای ورزشکاران عزیز را تأمین خواهیم کرد.

اسدی خاطرنشان کرد: باید با افتخار و بیش از همیشه در کنار فجر شهید سپاسی باشیم و از این تیم حمایت کنیم.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای هواداران فوتبال در شیراز و استان فارس گفت: مطمئن هستم یک پیروزی شما می‌تواند دل دو میلیون نفر جمعیت شیراز و شش میلیون نفر در استان فارس و همچنین خانواده‌های معظم شهدا را شاد کند.

شهردار شیراز برای موفقیت بازیکنان فجر شهید سپاسی ابراز امیدواری کرد و گفت: به امید آن روز برای سلامت و موفقیت شما دعا می‌کنیم.