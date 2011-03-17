برگزاری دعا برای نصرت بحرین در حرم حضرت عبدالعظیم

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، این مراسم با مناجات خوانی حاج محمد رضا غلامرضا زاده و مرثیه سرایی حاج اکبر ریاحی پنج شنبه 26 اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار خواهد شد.

در فرازی از دعای شریف جوشن صغیر آمده است: الهی چه بسیار بنده ای که صبح و شام را با بیماری و درد، در ناله و شیون به سر می برد؛ در غم و غصه هایش می غلتد، بدون آنکه راه فراری از آنها پیدا کند. غذای لذیذ و آب گوارایی از گلویش پایین نمی رود؛ نه می تواند ضرری را از خود دفع کند و نه فایده ای برای خویش جلب نماید و در پشیمانی و حسرت به سر می برد؛ و این در حالی است که من بدن سالم و زندگی راحت و بدون درد دارم….

دعای جوشن صغیر از ادعیه معتبری است که در کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی (ره) نیز نقل شده است.