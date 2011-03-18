رابطه دو سر باخت اعراب با غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه در مطلبی با عنوان "دادخواهی یکجانبه؛ پوشش عربی درمقابل پوشش آمریکایی" می نویسد: یکی از نکات بسیار حیرت انگیزی که این روزها در صحنه تحولات کشورهای عربی شاهد آن هستیم معادله حمایت از دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از حقوق ملتها در ظاهر امر است که به نظر می رسد کاخ سفید در زمینه بیان این مسائل سنگ تمام گذاشته است. اما همین تظاهر نمایی در نهایت تناقض است به گونه ای که دریک طرف دیگر این معادله فراهم نمودن همه راه های حمایتی و پشتیبانی از رژیم هایی است که در حقیقت پل عبور منافع آمریکایی در منطقه عربی است.

الوطن تاکید می کند: صحنه دخالت نظامی عربستان ودر پی آن امارات در بحرین همان شکل فاجعه آمیز معادله آمریکایی در تعامل با ملت ها و رژیم ها است. براساس ارزیابی سرمداران آمریکایی هریک از ملت ها و رژیم های عربی هویت خاصی دارند به گونه ای که با رژیم لیبی به یک گونه و با رژیم بحرین به گونه ای دیگر برخورد می شود و اینجا است که مواضع دوگانه و نه چندگانه آمریکایی کاملا روشن و واضح می شود.

این روزنامه مستقل سوری ادامه می دهد: در لیبی دولت آمریکا بر اتخاذ موضعگیری عربی تلاش می کند که در حقیقت بردخالت نظامی آمریکا دراین کشور سرپوش می نهد به گونه ای که کاخ سفید خود را در کنار مخالفان نشان می دهد و خواستار برکناری معمر قذافی می شود اما در مقابل با سران رژیم بحرین و همچنین عمان در نهایت زبان دیپلماتیک و حمایت طلبانه سخن می گوید.

این روزنامه تاکید می کند: در این معادله دو وجهی که یک طرف آن آمریکا بر دخالت عربی سرپوش می نهد و در طرف دیگر آن کشورهای عربی بر دخالت نظامی آمریکا سرپوش می نهند تنها یک نتیجه حاصل می شود و آن کمک به حفظ منافع آمریکا در منطقه عربی و باقی گذاردن این منطقه در اضطراب و ناامنی برنامه ریزی شده است.

الوطن درپایان می نویسد: متاسفانه باید گفت که نزدیک است که صورت و شکل حقیقی سیاست غرب و در راس آن آمریکا به علت عملکرد برخی کشورهای عربی پنهان شود و این درحالی است که به مخاطره آمیز بودن جنگ تبلیغاتی و گمراه کننده آمریکا برای تعامل و برخورد با مسائل جهان عرب از جمله مسئله فلسطین اصلا توجهی نمی شود.