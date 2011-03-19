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۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

سهام عدالت به ایستگاه تاکسیرانان قزوین رسید

سهام عدالت به ایستگاه تاکسیرانان قزوین رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسی رانی قزوین گفت: تا پایان سال جاری سهام عدالت شصت درصد از تاکسی داران استان قزوین که ثبت نام کرده بودند اعطا شده است.

صباغان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: تا کنون 14 هزار نفر از تاکسیرانان و خانواده های آنان برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند که تاکنون سهام هشت هزار نفر از این افراد به آنان تحویل داده شده است.
 
وی با تاکید بر اینکه رانندگان و مالکان تاکسی، آژانس، خطی و گردشی از امتیاز سهام عدالت برخوردار خواهند شد تصریح کرد: سهام مابقی افراد ثبت نام شده نیز در سال آینده تحویل خواهد شد.
 
در شهر قزوین پنج هزار و ۷۶۷ دستگاه تاکسی و آژانس خطی وجود دارد که از این تعداد سه هزار و۸۰۰ دستگاه تحت نظارت آژانس و ۵۸ دستگاه نیز تاکسی بی سیم کار جابجایی شهروندان را انجام می دهند.
کد مطلب 1276322

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