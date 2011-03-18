تظاهرات مردم عراق برای ابراز همبستگی با ملت بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران شهروند عراقی امروز با برپایی تظاهراتی قلع و قمع معترضین در بحرین را محکوم و با شیعیان این کشور ابراز همبستگی کردند.

این تظاهرات صبح امروز در بعقوبه بزرگترین شهر استان دیاله واقع در 60 کیلومتری شمال شرق بغداد و به دعوت برخی شخصیت های عراقی از جمله مقتدی صدر رهبر جریان صدر برگزار شد.

تظاهرات کنندگان فریاد می زدند که آماده اند داوطلبانه برای دفاع از معترضین بحرین به این کشور اعزام شوند. همچنین تظاهرات مشابهی نیز در منطقه "الخالص" برگزار شد.

خبرگزاری براثا نیز گزارش داد که آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در اعتراض به کشتار وحشیانه معترضین بحرینی و همبستگی با مردم این کشور به مدت یک روز کلاس های درس در حوزه را تعطیل کرده است.