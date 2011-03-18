به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر جمعه تیم استقلال از ساعت 16 در زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع آغاز شد. در این تمرین که نخستین جلسه تمرینی آبی پوشان پس از بازگشت از عربستان بود، علاوه بر مجتبی جباری و بیژن کوشکی، فیلیپ آلوز دسواز برزیلی نیز غایب بود. مشخص نیست این هافبک برزیلی در تمرین عصر جمعه استقلال چرا شرکت نداشت.

امروز همچنین ایمان مبعلی بعلت مصدومیت کنار دیگر بازیکنان استقلال تمرین نکرد و پس از هماهنگی با مظلومی برای مداوای آسیب دیدگی خود به کلینیک باشگاه رفت.

حنیف عمران‌زاده نیز امروز بعلت بیماری سرماخوردگی تنها 40 دقیقه کنار دیگر بازیکنان استقلال به تمرین پرداخت و زودتر از دیگر آبی پوشان ورزشگاه صنایع دفاع را ترک کرد.

در ابتدای تمرین امروز پرویز مظلومی 10 دقیقه برای بازیکنان استقلال از اهمیت دیدارهای پیش رو و شرایط جاری آبی پوشان صحبت کرد. آبی پوشان پس از صحبت‌های مظلومی بدن‌های خود را گرم کردند و پس از انجام بازی آقا وسط در قالب دو تیم زرد و صورتی به یک بازی فوتبال پرداختند. با انجام کارهای تاکتیکی تمرین عصر جمعه استقلال که نزدیک به 90 دقیقه به طول انجامید، به اتمام رسید.

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال برای رویارویی با صبای قم از ساعت 15 فردا شنبه در زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع برگزار خواهد شد و پس از آن آبی پوشان جهت برپایی اردو به هتل المپیک می روند.

تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از رویارویی با صبای قم در روز یکشنبه 29 اسفندماه به مدت سه روز تعطیل خواهد شد و آبی پوشان از روز چهارم فروردین ماه دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.