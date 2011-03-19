بیمه محصولات کشاورزی در قزوین 25 درصد افزایش یافت

علی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با فرهنگ سازی مناسب و بهره مندی کشاورزان از تسهیلات بیمه کشاورزی خوشبختانه استقبال بهره برداران در این خصوص بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه امسال 154 هزارهکتار از اراضی زراعی استان زیر پوشش بیمه محصولات زراعی پاییزه قرار گرفته است گفت: محصولات تحت پوشش شامل گندم، جو آبی و دیم و کلزای آبی است.

کلانتری با بیان این مطلب که طرح بیمه محصولات کشاورزی از مهرماه امسال آغاز شده است تصریح کرد: محصولات کشاورزی تحت پوشش حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، طوفان، خشکسالی، سرمازدگی و بادزدگی قرار گرفته است.

مسئول صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و وارد شدن خسارت، دولت 100 درصد خسارت وارده به کشاورزان را تامین و پرداخت می کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 127 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی زراعی استان تحت پوشش محصولات بیمه کشاورزی قرار گرفت که بیمه محصولات کشاورزی امسال در مقایسه با سال قبل حدود 25 درصد افزایش داشته است.

کلانتری با بیان اهمیت بیمه کردن محصولات کشاورزی از بهره برداران خواست با بیمه کردن محصولات خود نگرانی خود را از بروز حوادث غیرمترقبه رفع کرده و از تسهیلات خوب این صندوق نیز در ایام سال بهره مند شوند.