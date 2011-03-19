پیشنهاد کاهش تعرفه گاز خانگی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات بخش بهاران و سرخنکلاته افزود: این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت بررسی می شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از مسئولان امر بجهت احداث جایگاه CNG و همچنین تحویل گیری یکدستگاه ماشین آتش نشانی از به ثمر رسیدن پیگیریها ابراز خرسندی کرد.



حجت الاسلام طاهری، به دیدار و جلسه با شهردار و شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: گفتگو و تبادل نظر در مورد معضلات مطرح شده در این جلسه مفید بوده است.

این نماینده مجلس، به جلسه هفته گذشته با وزیر علوم در مورد مباحث عمرانی دانشگاه جامع استان اشاره و اضافه کرد: با توجه به عضویت در هیئت امناء دانشگاههای استان، شاهد خبرهای خوشحال کننده در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

حجت الاسلام طاهری، درباره بازدید از آب و فاضلاب شهری و مخزن آب دو هزار متر مکعبی خواستار رفع موانع این طرح شد.



وی ضمن اشاره به مباحثی نظیر تربیت بدنی، اورژانس، هلال احمر و همچنین قیمت بالای زمین در شهرک صنعتی سرخنکلاته و مذاکره جهت کاهش آن بمنظور حمایت از سرمایه گزاران قول داد تمام تلاش خود را جهت رفع معضلات مذکور بکار ببندد.