شهری با دو ساعت آب در طول شبانه روز؛ عباس آباد تشنه توسعه است

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: ریگان یکی از شهرستان های محروم و البته کم باران استان کرمان در شرقی ترین منطقه استان و در مجاور استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و شهر عباس‌آباد سردار در بخش مرکزی شهرستان ریگان واقع شده است.

این منطقه که در دل کویر با اقلیمی گرم و خشک و بارندگی بسیار اندک در طول سال مواجه است، بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، ۵۱۲۵ نفر جمعیت دارد.

این شهر در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ به موجب مصوبه هیئت وزیران، از روستا به شهر ارتقا یافت؛ با این حال، به نظر می‌رسد این ارتقا در حد یک تغییر عنوان بوده و هیچ تحول اساسی در زیرساخت‌های حیاتی آن ایجاد نشده است.

ساکنان این شهر، ۶ سال پس از این رویداد، همچنان از محرومیت‌های گسترده، به ویژه در زمینه آب آشامیدنی پایدار، رنج می‌برند، به‌گونه‌ای که بر اساس گفته مردم این شهر، آب در طول شبانه‌روز تنها حدود دو ساعت در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد؛ مدتی که به گفته مردم، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارها نیست.

شغل اصلی مردم این منطقه، کشاورزی و باغداری است و معیشت آنان به این فعالیت وابسته است.

با این حال، کم‌ آبی و نبود زیرساخت‌های مناسب، موجب شده جوانان رغبتی به ماندگاری در این روستا نداشته باشند، این در حالیست که حمایت از مردم محلی برای ماندگاری در مناطقی مانند عباس آباد که در قلب کویر قرار گرفته است ضروری است.

مردم در گرمای طاقت‌ فرسا بدون آب آشامیدنی

ساکنان عباس‌آباد سردار در گرمای بالای ۵۰ درجه و گرد و غبار و طوفان های شن، تنها دو ساعت آب در اختیار دارند و در همین مدت اندک باید تمام کارهای خانه از شست‌وشو و نظافت گرفته تا ذخیره آب برای ساعات بعد را انجام دهند.

آنها برای استحمام و رعایت بهداشت فردی با مشکل جدی مواجه هستند و ناچارند برای تأمین آب مورد نیاز خود از آب برکه‌ها و موتورپمپ‌های کشاورزی استفاده کنند؛ آبی که نه تنها برای آشامیدن و استحمام و شتسشو مناسب نیست، بلکه سلامت آن‌ها را نیز تهدید می‌کند.

کودکان نیز از همین آب‌های ناسالم استفاده می‌کنند که خطر بیماری‌های مختلف را برای آن‌ها به همراه دارد.

حسن، یکی از ساکنان عباس‌آباد سردار، در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط سخت زندگی در این شهر گفت: در گرمای منطقه و در حالیکه اکثرا با طوفان شن مواجه هستیم، ما فقط دو ساعت آب داریم و در این دو ساعت باید همه کارهای خانه را انجام دهیم؛ از شست‌وشو و نظافت گرفته تا ذخیره آب برای ساعات بعد.

وی افزود: با این مقدار آب، نه می‌شود مخزن‌ها را پر کرد و نه نیازهای معمول خانواده را تأمین کرد؛ برای استحمام بچه‌ها هم با مشکل جدی مواجه هستیم و ناچاریم از آب موتور پمپ های کشاورزی استفاده کنیم که آلوده است.

مریم، مادری که سه فرزند دارد، با اشاره به مشکلات بهداشتی ناشی از کم‌آبی اظهار داشت: در گرمای شدید تابستان، بچه‌ها مدام عرق می‌کنند و نیاز به شست‌وشو دارند، اما آب به اندازه کافی نیست و ناچاریم برای رعایت بهداشت فردی، از آب برکه‌ها و موتورپمپ‌های کشاورزی استفاده کنیم.

وی گفت: من هر روز نگران سلامت آنها هستم که مبادا از این آب بیمار شوند.

وی با اشاره به امیدهای از دست رفته پس از ارتقای عباس‌آباد سردار به شهر، تصریح کرد: مردم بعد از ارتقای عباس‌آباد سردار به شهر امیدوار بودند خدمات بهتر شود، اما هنوز مشکل آب پابرجاست، لذا انتظار داریم مسئولان برای تکمیل پروژه آبرسانی برنامه فوری داشته باشند و دیگر این وعده‌های تکراری را ندهند.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم فقط عنوان شهر را داشته باشیم؛ می‌خواهیم زیرساخت‌های یک شهر واقعی را هم داشته باشیم؛ بسیاری از جوانان به خاطر همین مشکلات، به فکر مهاجرت هستند.

مریم، گفت: چند سال قبل سپاه با حضور در منطقه یک چاه حفر کرد و خط لوله ایجاد کرد، اما به دلیل خشکسالی بعد از مدتی آب با افت فشار مواجه شد و حالا هر روز فقط دو ساعت آب داریم.

محمد، دیگر ساکن عباس آباد سردار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین آب آشامیدنی سالم، گفت: هر روز مجبورم چندین کیلومتر بروم تا از روستاهای اطراف آب آشامیدنی سالم بیاورم و هر بار که با ماشین می‌رویم، هزینه بنزین و وقت زیادی صرف می‌شود و با این وضعیت بچه های رغبتی به ادامه زندگی در شهر را ندارند.

رقیه سلمانی، یکی از بانوان شهر، با اشاره به تأثیر کم‌ آبی بر بهداشت فردی و روحیه خانواده گفت: در این گرما، بچه‌ها هر روز برای شست‌وشو با مشکل مواجه هستند و شستن لباس‌ها یک مشکل واقعی است.

این شهروند با اشاره به کمبود شدید آب در منطقه، گفت: ما روزی فقط حدود دو ساعت آب داریم؛ آن هم در ساعتی که باید همه کارهای خانه را انجام بدهیم. با این مقدار آب، نه می‌شود مخزن‌ها را پر کرد و نه نیازهای معمول خانواده را تأمین کرد.

وی افزود: در گرمای شدید منطقه، این دو ساعت آب، اصلاً کافی نیست و ما مجبوریم برای ساعات دیگر روز، آب ذخیره کنیم که این کار همیشه ممکن نیست و بسیاری از خانواده‌ها ناچارند برای تأمین آب آشامیدنی سالم، از روستاهای اطراف آب بیاورند که هزینه زیادی دارد.

آماده همکاری برای رفع تنش آبی هستیم

فرمانده سپاه شهرستان ریگان هم در گفتگو با مهر بیان کرد: یکی از اقدامات ما در شرق استان کرمان آبرسانی به مناطق کم برخوردار است در شهرستان ریگان و عباس آباد و روستاهای اطراف آن نیز اقداماتی از چند سال قبل شروع شده است.

سرهنگ محمد دهقانیان، با اشاره به خشکسالی و کم آبی در این مناطق گفت: این اقدامات توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه با همکاری اداره آبفا انجام شد، اما تنش آبی و کم آبی به دلیل شرایط اقلیمی در این منطقه تشدید شده است.

وی افزود: همچنان آماده همکاری با ادارات مربوطه برای حل مشکل مردم برای تامین آب شرب هستیم.

در حال پیگیری رفع مشکل هستیم

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: طرح مناقصه ای برای حل مشکل آب آشامیدنی این مناطق برگزار شده است و امیدواریم مشکل عباس آباد سردار و روستاهای اطراف هر چه زودتر برطرف شود.

محمد آبیار، تامین آب پایدار را یکی از مطالبات جدی مردم این منطقه دانست و افزود: طرح های آبیاری در گذشته نیز انجام شده است، اما به دلیل خشکسالی و کمبود دبی آب مشکلات تشدید شده است.

وی عنوان کرد: ما در حال پیگیری برای رفع مشکلات و و تامین نیازهای آب آشامیدنی مردم منطقه هستیم و تلاش می کنیم با اجرای طرح های آبرسانی مشکل رفع شود که شامل اصلاح و تقویت چاه های و خطوط آبرسانی می شود.

ساکنان عباس‌آباد سردار بارها این مسائل را با مسئولان در میان گذاشته‌اند و خواستار ورود جدی آن‌ها برای رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی، تسریع در اجرای پروژه آبرسانی و تأمین آب پایدار و سالم برای این شهر هستند.

هرچند پروژه آبرسانی به این شهر در حال اجراست، اما شهروندان از روند کند اجرای آن گلایه دارند و معتقدند سرعت فعلی پروژه با نیاز فوری مردم به آب آشامیدنی سالم تناسبی ندارد.

گفتنی است مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال آب ۳۵۵ عباس‌آباد سردار در آذر ۱۴۰۴ برگزار شده است و مردم انتظار دارند این طرح هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد تا از این وضعیت خارج شوند.