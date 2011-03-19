نیازی به کمک خارجیها در مراسم نوروز نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، "عطا محمد نور" می گوید: نیازی احساس نمی شود تا نیروهای خارجی برای تأمین امنیت مراسم نوروز در شهر مزار شریف در جاده ها و داخل شهر حضور یابند.



وی تصریح کرد که نیروهای امنیتی افغان توانائی تأمین امنیت داخل شهر را دارند و می توانند که امنیت شهر را به تنهائی بگیرند.

وی با اشاره به اینکه ضرورت برای حضور فیزیکی نیروهای خارجی در مراسم نوروز دیده نمی شود، افزود که در صورت نیاز آنان می توانند با تفاهم مقامات افغان از طریق هوا نیروهای امنیتی را یاری رسانند.

والی بلخ گفت از نیروهای خارجی خواهش کردیم که ما به داخل شهر و چهار راهها، به کمک شما نیاز نداریم، جشن افغانی است و ما توسط نیروهای افغانی تأمین امنیت می کنیم.

وی گفت پیش از این در بخش های آسیب پذیر عملیات پاکسازی از وجود مخالفان مسلح دولت صورت گرفته که در نتیجه آن نزدیک به 10 تن از تروریست ها بازداشت گردیده اند. بر بنیاد اظهارات وی این افراد تلاش داشتند تا حملات تخریبی را در جشن نوروز راه اندازی نمایند.

از سوی دیگر مقامات امنیتی افغان در شمال نیز از آمادگی ها برای تأمین امنیت مراسم نوروز خبر داده می گویند هزاران نیروی افغان برای تأمین امنیت توظیف شده اند.

ژنرال "عصمت الله علی زی" فرمانده پلیس بلخ می گوید که 7 کمر بند امنیتی در ولایت بلخ افراز شده و تمام راه های ورودی شهر مزار شریف تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.

این در حالی است که تا آغاز سال 1390 تنها دو روز دیگر باقی است .گفتنی است که از جمله بزرگترین مراسم مردم افغانستان در سال نو جشن میله سرخ است که هرگاه صحبت از سال نو به میان آید توجه همگان به سوی میله گل سرخ و بر افراشته کردن علم مبارک معطوف می گردد.

در حقیقت باشکوه‌ترین مراسم نوروزی افغانستان در شهر مزارشریف همه ساله برگزار می گردد این جشن باستانی که گل سرخ نامیده می شود قدامت آن به درازای تاریخ بلخ باستان می رسد. این جشن از این جهت بنام گل سرخ نامید شده که دشتهای بلخ در این فصل با گل های سرخ رنگ زیبا فرش می شود، دشت و دمن‌، کوهها و تپه‌ها، کشتزارها و باغها و حتی در و دیوار و بام خانه‌ها را گلهای سرخ شقایق در برمی گیرد.