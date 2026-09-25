برگزاری هفته ششم لیگ برتر فوتسال؛ تقابل مدعیان برای حفظ فاصله در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتسال روز جمعه سوم مهر از ساعت ۱۶ با برگزاری هفت مسابقه دنبال می‌شود. هفته‌ای که مدعیان برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول تلاش می‌کنند و تیم‌های پایین جدول نیز در جست‌وجوی امتیازهای مهم برای بهبود شرایط خود هستند.

در مهم‌ترین دیدارهای این هفته گهرزمین سیرجان میزبان پالایش نفت شازند است و مس سونگون ورزقان نیز در خانه برابر فولاد هرمزگان قرار می‌گیرد؛ دو مسابقه‌ای که می‌تواند روی معادلات بالای جدول تأثیرگذار باشد.

صدرنشین به دنبال ادامه روند موفق

گهرزمین سیرجان که هفته گذشته با پیروزی برابر مس سونگون به صدر جدول رسید این هفته در خانه از پالایش نفت شازند پذیرایی می‌کند. سیرجانی‌ها با ۱۳ امتیاز چهار پیروزی و یک تساوی یکی از دو تیم بالای جدول هستند و در پنج هفته ابتدایی تنها سه گل دریافت کرده‌اند.

در سوی مقابل پالایش نفت شازند نیز با ۱۰ امتیاز در جمع تیم‌های بالانشین قرار دارد. شازندی‌ها هفته گذشته فولاد زرند ایرانیان را شکست دادند و حالا با انگیزه ادامه حضور در جمع مدعیان به سیرجان می‌روند. فاصله سه امتیازی دو تیم باعث شده این مسابقه برای هر دو طرف اهمیت زیادی داشته باشد.

مس به دنبال پایان دو هفته بدون امتیاز

مس سونگون ورزقان پس از شروعی قدرتمند و کسب سه پیروزی متوالی در دو هفته اخیر مقابل پالایش نفت اصفهان و گهرزمین سیرجان شکست خورده است. نماینده ورزقان این هفته در خانه میزبان فولاد هرمزگان است. تیمی که هفته گذشته با شکست پالایش نفت اصفهان چهارمین برد فصل خود را به دست آورد و با ۱۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.

مس برای بازگشت به مسیر پیروزی و فولاد برای ادامه تعقیب صدرنشینان هر دو به سه امتیاز این مسابقه چشم دارند؛ دیداری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته ششم باشد.

گیتی‌پسند به دنبال بازگشت

گیتی‌پسند که هفته گذشته نخستین شکست فصل خود را مقابل پالایش نفت بندرعباس تجربه کرد این بار در قزوین به میدان می‌رود. حریف مدافع عنوان قهرمانی پردیس شهید شیری است. تیمی که پنج هفته نخست را بدون کسب امتیاز پشت سر گذاشته و در انتهای جدول قرار دارد.

گیتی‌پسند با یک برد سه تساوی و یک شکست ۶ امتیازی است و برای نزدیک شدن دوباره به جمع بالانشینان به امتیازهای این مسابقه نیاز دارد. در طرف مقابل پردیس به دنبال نخستین امتیاز فصل است.

پالایش نفت در تعقیب صدر

پالایش نفت بندرعباس نیز که در هفته پنجم گیتی‌پسند را شکست داد و چهارمین پیروزی فصل خود را جشن گرفت در خانه برابر فولاد زرند ایرانیان قرار می‌گیرد.

پالایش نفت با ۱۳ امتیاز در کنار گهرزمین در صدر جدول قرار دارد و همچنان یکی از تیم‌های بدون شکست لیگ است. فولاد زرند اما پس از دو شکست متوالی برای بهبود شرایط خود در جدول به دنبال کسب امتیاز از این مسابقه است.

دو تیم با یک هدف

نگین تندیس قرچک پس از دو پیروزی متوالی با نتیجه مشابه ۲ بر صفر این هفته میزبان سن‌ایچ ساوه است. قرچکی‌ها در دو هفته اخیر ابتدا دلسوختگان قم و سپس دائم‌پناه مشهد را شکست داده‌اند و با ادامه این روند می‌توانند خود را به میانه جدول نزدیک‌تر کنند.

سن‌ایچ نیز هفته گذشته سرانجام نخستین برد فصل خود را به دست آورد و حالا با شرایط روحی متفاوتی وارد این مسابقه می‌شود. تقابل دو تیمی که در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از تغییر روند خود نشان داده‌اند می‌تواند یکی از دیدارهای قابل توجه این هفته باشد.

جدال برای فاصله گرفتن از پایین جدول

شهرداری ساوه و دائم‌پناه مشهد در شرایطی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو تیم سه امتیازی هستند. شهرداری ساوه هفته گذشته برابر دلسوختگان قم شکست خورد و دائم‌پناه نیز در خانه مقابل نگین تندیس قرچک مغلوب شد.

به همین دلیل سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد چرا که پیروزی می‌تواند فاصله یکی از دو تیم را با انتهای جدول بیشتر کند.

در دیگر دیدار هفته ششم پالایش نفت اصفهان میزبان دلسوختگان قم خواهد بود مسابقه‌ای که برای هر دو تیم اهمیت خاص خود را دارد. پالایش نفت پس از شکست برابر فولاد هرمزگان به دنبال جبران است و دلسوختگان نیز پس از پیروزی برابر شهرداری ساوه برای حفظ روند امتیازگیری خود تلاش می‌کند.

برنامه هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

*شهرداری ساوه – دایم پناه مشهد

*پردیس شهید شیری قزوین-گیتی پسند



*گهر زمین سیرجان-پالایش نفت شازند



*پالایش نفت اصفهان-دلسوختگان قم



*پالایش بندرعباس-فولاد زرند ایرانیان



*نگین تندیس قرچک-سن ایچ ساوه



*مس سونگون ورزقان-فولاد هرمزگان