به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دیداری تدارکاتی امروز پنج‌شنبه ۲ مهر از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت کریل لونیکوف از روسیه در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ازبکستان به پایان رسید. شومورودوف زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب ایران:

علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، صالح حردانی، احسان حاج‌صفی، سعید عزت‌اللهی (کارت زرد)، امید نورافکن، محمدمهدی محبی، آریا یوسفی، مهدی طارمی و دنیس درگاهی

ترکیب ازبکستان:

ولادیمیر نظروف، عبدالقادر خوسانوف، سونات‌الله کریموف، محمدقادر اوروزوف، آکمل موزگووی، اودیل خامروبکوف، عزیزجان گانیف، شرزود نصرالله‌اف، الدور شومورودوف، دوستون‌بک حمداموف و عباس‌بک فیض‌الله‌اف

شروع خوب ازبک‌ها با اشتباه کاپیتان ایران

بازیکنان ایران از سمت راست در دقیقه ۲ حمله‌ای را شکل دادند و ارسال صالح حردانی به محوطه جریمه ازبکستان، موقعیت مناسبی ایجاد کرد، اما توپ با فاصله اندکی از مقابل سر آریا یوسفی عبور کرد و راهی خارج از زمین شد.



حمداموف بازیکن ازبکستان در دقیقه ۶ از فاصله‌ای دور اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او دقت لازم را نداشت و با فاصله زیادی از دروازه علیرضا بیرانوند بیرون رفت.



گل اول ازبکستان؛ اشتباه حاج‌صفی و ضربه شومورودوف



اشتباه بازیکنان ایران در زمان بازی‌سازی از عقب زمین، فرصت مناسبی در اختیار ازبکستان قرار داد. احسان حاج‌صفی در دقیقه ۱۰ قصد داشت توپ را با یک پاس بلند از سمت چپ زمین به محوطه جریمه ارسال کند، اما پاس او به جای رسیدن به هم‌تیمی‌اش در اختیار الدور شومورودوف قرار گرفت. کاپیتان ازبکستان نیز پس از کنترل توپ، با یک ضربه زمینی و دقیق دروازه ایران را باز کرد.



دنیس درگاهی در دقیقه ۱۲ با سرعت از سمت راست وارد محوطه جریمه ازبکستان شد و توپ را به مقابل دروازه فرستاد، اما هیچ‌یک از بازیکنان ایران نتوانستند خود را به این پاس برسانند و مدافعان حریف توپ را دور کردند.



تیم ازبکستان یک موقعیت بسیار خطرناک را در دقیقه ۲۴ دیگر روی دروازه ایران ایجاد کرد. فیض‌الله‌اف پس از عبور از چند بازیکن ایران، پاس عمقی دقیقی برای شومورودوف فرستاد و مهاجم ازبکستان پس از کنترل توپ، ضربه‌ای زمینی به سمت دروازه زد که پس از برخورد به مدافع ایران به تیر عمودی برخورد کرد و به کرنر رفت.

مهدی طارمی با ضربه سر توپ را در اختیار آریا یوسفی قرار داد و این بازیکن نیز آن را برای دنیس اکرت ارسال کرد. اکرت در محوطه جریمه در شرایطی روی زمین افتاد که خامروبکوف از پشت سر روی او اثر گذاشت، اما داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.



ارسال بلند از سمت چپ زمین به جناح مقابل رسید و صالح حردانی صاحب توپ شد. مدافع ایران بلافاصله اقدام به شوت‌زنی کرد، اما مدافعان ازبکستان مقابل ضربه او قرار گرفتند و اجازه ندادند توپ به سمت دروازه برود.



شاگردان کاناوارو در ازبکستان در دقیقه ۳۷ بار دیگر روی دروازه ایران خطرساز شد. اوروزوف از سمت راست زمین توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد و شومورودوف با یک ضربه روی پا دروازه ایران را هدف گرفت، اما بیرانوند بدون مشکل توپ را در اختیار گرفت.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در دقایق پایانی نیمه اول فشار خود روی دروازه ازبکستان را زیاد کردند اما توپ از خط دروازه این تیم رد نشد و نیمه اول با یک گل به سود تیم میزبان خاتمه یافت.