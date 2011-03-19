49 فرهنگی گلستان به مرحله استانی جشنواره الگوهای تدریس راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر شنبه در نشست این اداره کل افزود: مرحله استانی سال تحصیلی 90-89 به صورت قطبی در دو شهر گنبد و بندرترکمن برگزار شد.

وی اظهار داشت: جشنواره الگوهای مناسب تدریس به منظور تغییر و تحول در نگرش و نگاه تربیتی معلمان به مقوله فرایند یاددهی، یادگیری و کیفیت آموزش صورت می گیرد.

پائین محلی افزود: این جشنواره در سه مرحله آموزشگاهی، شهرستانی و استانی برگزار شد و در مرحله استانی سال جاری با حضور 49 نفر از راه یافته های مرحله شهرستانی پایه اول (بخوانیم و بنویسم) و پایه سوم (قرآن) و پایه پنجم (هنر) صورت گرفت.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اظهار داشت: در این مرحله برگزیدگان هر یک از پایه های مختلف با هم به رقابت پرداختند که نفرات برگزیده مرحله استانی متعاقبا اعلام خواهد شد.



گلستان 23 هزار فرهنگی دارد.