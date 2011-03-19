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۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

49 فرهنگی گلستان به مرحله استانی جشنواره الگوهای تدریس راه یافتند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: 49 نفر از فرهنگیان به مرحله استانی جشنواره الگو های مناسب تدریس دور ه ابتدایی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر شنبه در نشست این اداره کل افزود: مرحله استانی سال تحصیلی 90-89 به صورت قطبی در دو شهر گنبد و بندرترکمن برگزار شد.

وی اظهار داشت: جشنواره الگوهای مناسب تدریس  به منظور تغییر و تحول در نگرش و نگاه تربیتی معلمان به مقوله فرایند یاددهی، یادگیری و کیفیت آموزش صورت می گیرد.

پائین محلی افزود: این جشنواره در سه مرحله آموزشگاهی، شهرستانی و استانی برگزار شد و در مرحله استانی سال جاری با حضور 49 نفر از راه یافته های مرحله شهرستانی پایه اول (بخوانیم و بنویسم) و پایه سوم (قرآن) و پایه پنجم (هنر) صورت گرفت.
 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اظهار داشت: در این  مرحله  برگزیدگان هر یک از پایه های مختلف با هم به رقابت پرداختند که نفرات برگزیده مرحله استانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
گلستان 23 هزار فرهنگی دارد.
کد مطلب 1276689

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