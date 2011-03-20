تقویت صله رحم از محاسن نوروز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: بخشی از مردم به بهانه عید نوروز و شاید دقیقا فقط در نوروز اقدام به صله رحم و دیدار اقوام می کنند و هر بهانه ای که باعث تقویت آن شود نیکوست.

وی اظهار داشت: هرچند نوروز، عید ایرانیان و سابقه طولانی قبل از اسلام را دارد ولی با ظهور اسلام نه تنها این عید باستانی ایرانیان محکوم و مردود شمرده نشده است بلکه به نوعی از آن تحسین و بعضا ایرانیان برای برگزاری چنین عیدی مورد تشویق نیز واقع شده اند.

وی با بیان اینکه البته خیلی چیزها درعین اینکه نیکو و زیباست، می تواند مورد سوء استفاده نیز واقع شود، خاطرنشان کرد: حتی عبادات مثل نماز و حج و ... و عید نوروز نیز می تواند مورد حسن استفاده یا سوء استفاده واقع شود.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: مسافرت یکی از محاسن نورزو بوده که خیلی از مردم به بهانه نوروز و با استفاده از فرصت تعطیلی جهت دیدار با اقوام تفریح و زیارت به مسافرت می روند.

وی ادامه داد: نظافت عمومی، پوشیدن لباس نو، رفتن به زیارت بزرگان و دانشمندان و بزرگان فامیل، رفتن جهت زیارت قبور مطهر ائمه و در ایران قبر مطهر حضرت امام رضا (ع) و امامزاده ها و قبور مطهر شهداء، رفتن به سر قبر اموات و گذشتگان مخصوصا شهداء، دادن هدیه به همدیگر به خصوص بزرگان به کوچکترها، خوشحالی و نشاط مردم، رفتن به دامن طبیعت در روز 13 فروردین، آشتی دوستان و خانواده ها با همدیگر از محاسن دیگر نوروز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه در ادعیه بسیار سفارش شده تا مردم در لحظه سال تحویل دعایی بخوانند و دعای (یا مقلب القلوب و ...) که بصورت فرهنگ عمومی درآمده سفارش کرد: اگر مقدور بود، دعای توسل بهترین دعا برای تحویل سال است که مردم بخوانند.

ولی نژاد با اشاره به آیه یا مقلب القلوب و الابصار گفت: قلب حریم خداست، در حرم خدا معصیت نکنید و بصیرت داشتن ترسیم آینده و بر اساس آن برنامه ریزی است.