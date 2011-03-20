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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

تقویت صله رحم از محاسن نوروز است

تقویت صله رحم از محاسن نوروز است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، صله رحم را از محاسن نوروز برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه به دلایل مختلف، صله رحم در دوره کنونی کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: بخشی از مردم به بهانه عید نوروز و شاید دقیقا فقط در نوروز اقدام به صله رحم و دیدار اقوام می کنند و هر بهانه ای که باعث تقویت آن شود نیکوست.

وی اظهار داشت: هرچند نوروز، عید ایرانیان و سابقه طولانی قبل از اسلام را دارد ولی با ظهور اسلام نه تنها این عید باستانی ایرانیان محکوم و مردود شمرده نشده است بلکه به نوعی از آن تحسین و بعضا ایرانیان برای برگزاری چنین عیدی مورد تشویق نیز واقع شده اند.
 
وی با بیان اینکه البته خیلی چیزها درعین اینکه نیکو و زیباست، می تواند مورد سوء استفاده نیز واقع شود، خاطرنشان کرد: حتی عبادات مثل نماز و حج و ... و عید نوروز نیز می تواند مورد حسن استفاده یا سوء استفاده واقع شود.
 
حجت الاسلام ولی نژاد افزود: مسافرت یکی از محاسن نورزو بوده که خیلی از مردم به بهانه نوروز و با استفاده از فرصت تعطیلی جهت دیدار با اقوام تفریح و زیارت به مسافرت می روند.
 
وی ادامه داد: نظافت عمومی، پوشیدن لباس نو، رفتن به زیارت بزرگان و دانشمندان و بزرگان فامیل، رفتن جهت زیارت قبور مطهر ائمه و در ایران قبر مطهر حضرت امام رضا (ع) و امامزاده ها و قبور مطهر شهداء، رفتن به سر قبر اموات و گذشتگان مخصوصا شهداء، دادن هدیه به همدیگر به خصوص بزرگان به کوچکترها، خوشحالی و نشاط مردم، رفتن به دامن طبیعت در روز 13 فروردین، آشتی دوستان و خانواده ها با همدیگر از محاسن دیگر نوروز است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه در ادعیه بسیار سفارش شده تا مردم در لحظه سال تحویل دعایی بخوانند و دعای (یا مقلب القلوب و ...) که بصورت فرهنگ عمومی درآمده سفارش کرد: اگر مقدور بود، دعای توسل بهترین دعا برای تحویل سال است که مردم بخوانند.
 
ولی نژاد با اشاره به آیه یا مقلب القلوب و الابصار گفت: قلب حریم خداست، در حرم خدا معصیت نکنید و بصیرت داشتن ترسیم آینده و بر اساس آن برنامه ریزی است.
کد مطلب 1276824

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