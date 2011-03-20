به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای برپایی دهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی دوبی فرصت رایزنیهایی بین اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران با برگزارکنندگان این نمایشگاه و همچنین دیگر شرکتهای حاضر در نمایشگاه ایجاد شد که یکی از این توافقهای اولیه بین مایک فیرلی از پیشکسوتان عرصه چاپ انگلستان و راجر پلو رئیس نمایشگاه دوبی صورت گرفت.

در این توافق اولیه مقرر شد که اجازه ترجمه و چاپ "دایره‌المعارف لیبل و لیبلینگ" و "دایره‌المعارف چاپ دیجیتال" نوشته مایک فیرلی که توسط موسسه انتشاراتی راجر پلو منتشر شده است، به اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران داده شود.

این دو کتاب که در کشور مبدا به عنوان منابع آموزشی هم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد به تازگی تدوین و منتشر شده و به زبانهای ترکی، چینی و ژاپنی نیز ترجمه شده است.

رئیس نمایشگاه چاپ دوبی که در موسسه چاپ و نشر خود با همکارانش مایک فیرلی و اندی توماس مشغول به فعالیت تخصصی در زمینه چاپ کتاب و مجله است همچنین نشریه‌ای با نام ( L&L ) به چاپ می‌رساند که همچنین درباره امکان ترجمه و توزیع این مجله در ایران نیز مذاکراتی با اتحادیه انجام گرفت.

به گفته وی این مجله در 140 کشور جهان توزیع می‌شود و همچنین ترجمه آن به زبان‌های اسپانیایی و چینی نیز در دسترس است.