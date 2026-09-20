تراش آسفالت خیابان صبا در منطقه ۲ تبریز به پایان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بهسازی و رفع فرسودگی معابر شهری، عملیات تراش آسفالت فرسوده خیابان صبا توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ در حال اجراست و این عملیات به مراحل پایانی خود رسیده است.

وی افزود: عملیات تراش آسفالت خیابان صبا در محدوده حدفاصل شهرک ویلاشهر تا کوی سهند ائل‌گلی با هدف بهبود وضعیت معبر و تسهیل تردد شهروندان انجام شده و پس از تکمیل این مرحله، آسفالت‌ریزی اساسی مسیر آغاز می‌شود.

شهردار منطقه ۲ تبریز ادامه داد: آسفالت‌ریزی خیابان صبا در دو لایه زیره و رویه اجرا خواهد شد و برای اجرای این طرح حدود پنج هزار تن آسفالت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هاشمی همچنین از اجرای عملیات تراش آسفالت فرسوده بلوار ۲۹ بهمن خبر داد و گفت: این عملیات در حدفاصل چراغ راهنمایی تا پل کابلی انجام شده و این مسیر نیز برای اجرای آسفالت‌ریزی آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در راستای بهسازی معابر و ارتقای کیفیت مسیرهای عبور و مرور شهری در حوزه منطقه ۲ تبریز انجام می‌شود.