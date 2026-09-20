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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

سردار غلامی: رسانه‌ها سناریوهای دشمن را برای مردم تبیین کنند

سردار غلامی: رسانه‌ها سناریوهای دشمن را برای مردم تبیین کنند

یزد- فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با تأکید بر اینکه رسانه‌ها سناریوهای دشمن را برای مردم تبیین کنند گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال ایجاد دو قطبی و نارضایتی اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی غلامی شب یکشنبه در نشست با خبرنگاران استان یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دشمن پس از سال‌ها تلاش و استفاده از ظرفیت‌های مختلف و تجربه جبهه مقاومت و جنگ ۱۲ روزه، به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند در برابر انقلاب اسلامی و رشد آن بایستد.

وی افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با این تصور که می‌تواند انقلاب را از پا درآورد، حمله کرد و فرماندهان ما را به شهادت رساند، اما به هدف خود نرسید و پس از آن نیز تلاش کرد از طریق اغتشاشات داخلی به اهداف خود برسد که با حضور مردم موفق نشد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: دشمن دست از کار نکشیده و سناریوهای جدیدی را دنبال می‌کند که یکی از آنها ایجاد دو قطبی در داخل کشور است و موضوعاتی مانند «نه به جنگ» یا «نه به اعدام» می‌تواند در این چارچوب دنبال شود.

غلامی تصریح کرد: دشمن از جبهه بیرونی نظامی ناامید شده و امید خود را به افرادی در داخل معطوف می‌کند تا مردم را به خیابان بیاورند و علیه انقلاب یا مسئولان شعار دهند.

وی افزود: دشمن ممکن است با استفاده از گروه‌های داخلی، ناآرامی‌های اجتماعی، اعتصابات و اعتراضات را به سمتی هدایت کند که درگیری داخلی شکل بگیرد؛ بنابراین باید هوشیار باشیم و بدانیم در کجای این صحنه قرار داریم.

تأکید بر حفظ انسجام ملی

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، باید مراقب انسجام ملی باشیم و هر اقدامی که به این انسجام آسیب بزند، نباید زمینه پیدا کند.

وی افزود: دشمن روی تاب‌آوری مردم در عرصه‌های مختلف از جمله قدرت خرید و اقتصاد حساب باز کرده و موضوع تاب‌آوری فرهنگی نیز مورد توجه است؛ مسائل مربوط به عفاف و حجاب نیز ممکن است به عاملی برای ایجاد دو قطبی در جامعه تبدیل شود و ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را داریم و مسیولان هم در این خصوص وظیفه دارند.

غلامی گفت: مردم ایران تاب‌آوری هوشمندانه‌ای دارند و با وجود مشکلات اقتصادی، برای اینکه دشمن نتواند در جامعه نفوذ کند، در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و این آگاهی مردم، انقلاب را بیمه کرده است.

دفاع مقدس؛ سرمایه‌ای برای تقویت مقاومت

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رزمندگان و خانواده‌های شهدا اظهار کرد: در استان یزد نزدیک به چهار هزار شهید و حدود ۳۷ هزار رزمنده داریم و جامعه مدیون خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان است.

وی افزود: بسیاری از خاطرات رزمندگان و آزادگان هنوز بیان نشده و باید از این ظرفیت به عنوان تاریخ زنده دفاع مقدس استفاده شود؛ هر یک از این عزیزان یک کتاب مصور از هشت سال دفاع مقدس هستند.

غلامی ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس زمینه‌ای برای رشد و بارور شدن استعدادهای نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف شد و امروز آثار این تجربه را در منطقه مشاهده می‌کنیم.

وی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان شهید سال‌ها پس از دفاع مقدس نیز برای افزایش توان رزم تلاش کردند و این مسیر ادامه یافت.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: دشمن پس از آنکه در عرصه نظامی به اهداف خود نرسید، موضوع تنگه هرمز را دنبال می‌کند و این تنگه به دلیل جایگاه راهبردی، اهمیت جهانی دارد.

وی افزود: نیروهای کشور در حالت آماده‌باش قرار دارند و تهدید جدید دشمن در عرصه دریایی است و فناوری مین‌ریزی دریایی و پرتاب لانچرها نیز مورد توجه رزمندگان قرار گرفته است و دشمن را متحیر کرده است.

غلامی گفت: دشمن در عرصه موشکی و هوایی خسارت‌هایی وارد کرد، اما خود نیز خسارت‌هایی متحمل شد و ۱۹ پایگاه دشمن در منطقه کاملا آسیب دیده و دشمن توان بازسازی آنها را ندارد.

اجرای بیش از هزار برنامه در هفته دفاع مقدس

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: امسال ۲۹ برنامه استانی، ۱۴۷ برنامه شهرستانی و حدود ۹۰۰ ریزبرنامه در رده‌ها، پایگاه‌ها، حوزه‌ها و اقشار مختلف برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنه‌ای» است.

غلامی با تأکید بر توجه به کیفیت برنامه‌ها اظهار کرد: امسال با توجه به وضعیت کشور، کیفیت برنامه‌ها در اولویت قرار گرفته و تعداد برنامه‌ها نیز نسبت به گذشته کمتر شده تا امکان توجه بیشتر به کیفیت آنها وجود داشته باشد.

کد مطلب 6953104

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