به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس جوکار شب یکشنبه، در نشست با خبرنگاران استان یزد اظهار کرد: هفته دفاع مقدس صرفاً یک رویداد تاریخی و مناسبت تقویمی نیست، بلکه تجلی سنت الهی «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» و امتداد فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
وی افزود: فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به عنوان رمز ماندگاری اسلام و انقلاب اسلامی به ملت بزرگ ایران معرفی شد و ملت ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با الهام از مکتب عاشورا و در پرتو رهبری امامین انقلاب، در برابر انواع توطئهها، تحریمها و تجاوز دشمن از جمله دفاع مقدس هشتساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با سربلندی مقاومت و ایستادگی کرده است.
جوکار با اشاره به برنامههای دفاع مقدس سال ۱۴۰۵ گفت: در تدوین و اجرای برنامههای محوری امسال، همسو با شعار سال، بر موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی، بصیرت و وحدت و امنیت ملی و همچنین تبیین شعار حماسی «لبیک یا خامنهای» توجه شده است.
وی ادامه داد: در برنامههای امسال سه موضوع جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمترسانی با مشارکت مردم، بسیجیان، پیشکسوتان دفاع مقدس، خانواده معظم شهدا، نوجوانان، جوانان، دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
معاون هماهنگکننده سپاه الغدیر استان یزد با تأکید بر محوریت مردم در برنامههای امسال بیان کرد: تلاش شده است برنامهها متفاوت از سالهای گذشته و با حضور پررنگ مردم برگزار شود و بخش مهمی از کار به خود مردم واگذار شود؛ مردمی که در میدان حضور دارند و بیش از ۲۰۰ شب، برنامههای دفاع از انقلاب اسلامی را هدایت و مدیریت کردهاند.
وی با اشاره به دومین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و سالروز شهادت فرماندهان شهید دفاع مقدس از جمله شهیدان فکوری، کلاهدوز، نامجو، جهانآرا و فلاحی گفت: در کنار این مناسبتها، به شهدای سرباز و نقش آنان در دفاع مقدس نیز توجه ویژهای شده است.
جوکار درباره برنامههای هفته دفاع مقدس در یزد اظهار کرد: پیش از آغاز رسمی هفته دفاع مقدس، همایش مدیران و معلمان تراز انقلاب اسلامی مدارس الگو با همکاری سپاه الغدیر و آموزش و پرورش برگزار میشود و در این زمینه، موضوع جهاد تبیین و جهاد امیدآفرینی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از ۳۰ شهریورماه نیز ویژهبرنامه «۸ شب، ۸ محله و ۸ میدان» با شعار «لبیک یا خامنهای» و با حضور و میدانداری مردم برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: سهشنبه ۳۱ شهریور، همایش نکوداشت فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری نمایش اقتدار بسیج و گردانهای «جان فدای ایران» گفت: رزمایش مردمی «جان فدای ایران» از برنامههای شاخص استانی است و پس از اعلام آمادگی دهها هزار نفر از مردم استان برای حضور در عرصههای مختلف، چند هزار نفر از افرادی که در حوزههای نظامی و امداد و نجات اعلام آمادگی کردهاند، در این برنامه حضور خواهند داشت.
جوکار افزود: این برنامه سهشنبه ۳۱ شهریورماه ساعت ۱۹ در میدان امیرچقماق برگزار میشود و شرکتکنندگان از مسیرهای مختلف به سمت خیابان قیام و سپس حسینیه امیر در جوار شهدای گمنام هدایت خواهند شد.
وی با بیان اینکه این برنامه در شهرستانهای استان نیز برگزار میشود، از اصحاب رسانه خواست حضور مردم در این برنامهها را به خوبی روایت و اطلاعرسانی کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه الغدیر استان یزد همچنین از برگزاری یادواره شهدای مدافع سلامت با محوریت بسیج جامعه پزشکی در جوار بیمارستان شهید رهنمون خبر داد و گفت: یادواره ۲۶۴ شهید کارمند استان یزد نیز برگزار خواهد شد.
جوکار با اشاره به رزمایش «رهروان شهدا» بیان کرد: این برنامه با همراهی استانداری، بنیاد شهید و دستگاههای اجرایی برگزار میشود و مدیران و مسئولان در آن با خانواده معظم شهدا دیدار خواهند داشت.
وی ادامه داد: این رزمایش پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح و از محل سالن شهید محمد منتظر قائم استانداری آغاز میشود و انتظار داریم اصحاب رسانه نیز با حضور در این برنامه، صبوری و مقاومت خانوادههای معظم شهدا را روایت کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه الغدیر استان یزد همچنین از برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا خبر داد و گفت: در این برنامه از همه اقشار با لباسها و سلایق مختلف دعوت شده است، چراکه شهدا متعلق به همه مردم هستند.
وی افزود: روز جمعه نیز برنامه میقات صالحین با حضور فرماندهان و روایت دفاع مقدس برگزار میشود و در قالب آن، دفاع مقدس اول، دفاع مقدس دوم یعنی جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، روایت خواهد شد.
جوکار در ادامه به برنامههای جهاد خدمترسانی اشاره کرد و گفت: ویژهبرنامه افتتاح همزمان پروژههای بسیج سازندگی برگزار میشود و سپاه در حوزه جهاد آبرسانی، آبخیزداری با همکاری منابع طبیعی و همچنین طرحهای مختلف با جهاد کشاورزی، پروژههای متعددی را در دست اجرا دارد.
وی افزود: برای اجرای این پروژهها قراردادهای سهساله با اعتباری بیش از چند همت منعقد شده و جهادگران میداندار اصلی این عرصه هستند. بخشی از این خدمات حتی در دوران جنگ نیز متوقف نشد و پروژهها فعال بودند.
معاون هماهنگکننده سپاه الغدیر استان یزد همچنین از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی «قهرمانان خوشنام» خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت استان یزد در حوزه ورزش، این برنامه به صورت ویژه در مرکز استان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که برخی افراد به دلیل مشکلات مالی گرفتار شدهاند، برنامه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد نیز با محوریت بسیج حقوقدانان و بسیج ورزشکاران و با همراهی ادارهکل زندانها و خیران برگزار میشود تا در حد توان، زمینه آزادی افرادی که به دلیل جرایم غیرعمد مالی در زندان هستند، فراهم شود.
جوکار برگزاری ویژهبرنامه سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله، نمایش اقتدار و اجتماع یادگاران دفاع مقدس در سطح حوزههای مقاومت شهر یزد و شهرستانها و جشنواره شهرستانی پایگاهها را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
وی در پایان گفت: در مجموع، ۲۹ عنوان برنامه استانی، ۴۷ ویژهبرنامه شهرستانی و ۹۰۰ برنامه در ردهها، پایگاهها، حوزههای مقاومت و کانون اقشار بسیج در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
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