شلیک 110 موشک تام هاواک به لیبی/ استقرار 25 فروند ناو غربی در مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، حمله به لیبی از ساعت شانزده و چهل و پنج دقیقه به وقت گرینویچ روز گذشته با حمله جنگنده های فرانسوی به یک خودروی نظامی لیبیایی آغاز شد.



نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از پایان نشست پاریس، حمله جنگنده های فرانسوی به لیبی را تایید کرد و هدف از آن را کمک به مردم لیبی دانست.!



پس از این حمله، ناوهای آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه با شلیک 110 موشک تام هاواک، اهدافی را در لیبی مورد حمله قرار دادند.



یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، در این ارتباط گفت : در حمله موشکی آمریکا به لیبی، سایتهای دفاع هوایی این کشور در سواحل مدیترانه مورد حمله قرار گرفت.



از مهمترین سایتهای دفاعی منهدم شده در حملات موشکی آمریکا و متحدانش، می توان به سایت دفاعی اطراف طرابلس و مصراته اشاره کرد.



علاوه بر ناوهای آمریکایی حاضر در دریای مدیترانه، واشنگتن سه فروند زیردریایی را نیز عازم آبهای این منطقه کرده است.



بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی چین(شینهوا)، پس کشور آمریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا و ایتالیا به همراه چند کشور عربی در حملات نظامی به لیبی مشارکت دارند و همچنین هم اکنون بیست و پنج فروند ناو جنگی برای انجام حمله از سوی این کشورها در دریای مدیترانه مستقر شده اند.