به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) همزمان با هفته وحدت که در مسجد اهل سنت حسنین گناوه برگزار شد، با اشاره به تقارن این هفته با هفته دولت ،این ایام را به همه مردم و دولتمردان تبریک گفت.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، شهید خدمت آیت‌الله رئیسی و همه شهدایی که برای عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند، افزود: عزت و اقتدار و صلابت امروز کشور مرهون خون پاک شهیدانی است که برای دفاع از این آب و خاک از همه هستی خود گذشتند.

پیامبر اکرم(ص)؛ مظهر رحمت و مهربانی

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: خداوند دو صفت از صفات خود را به پیامبر (ص) عنایت فرموده است؛ دو صفتی که هر روز در نمازهای یومیه بر زبان جاری می‌کنیم؛ یکی صفت عام خداوند یعنی رحمانیت و دیگری صفت خاص خداوند یعنی رحیمیت.

وی با اشاره به برخی رویدادها و حوادث همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: در شب میلاد خاتم‌الانبیا، آتشکده فارس که هزار سال روشن بود، خاموش شد و این اتفاق هشداری به همه آتش‌پرستان بود که دوران آتش‌پرستی به سر آمده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه وجود پیامبر اکرم(ص) یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند برای بشریت است، خاطرنشان کرد: میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) سرآغاز تحولی بزرگ در تاریخ بشریت بود و با ظهور آن حضرت، دوران جاهلیت و بت‌پرستی رو به افول گذاشت.

امام جمعه گناوه با اشاره به آیه شریفه «لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ» گفت: خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) را با صفاتی معرفی کرده که بیانگر نهایت دلسوزی و مهربانی آن حضرت نسبت به مردم است.

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) نسبت به رنج و سختی مردم بی‌تفاوت نبود و برای هدایت انسان‌ها دلسوزی فراوان داشت؛ از همین رو خداوند ایشان را «رحمةً للعالمین» معرفی کرده است.

هفته وحدت؛ ندای مشترک امت اسلامی

وی با تأکید بر اینکه پیام اصلی هفته وحدت، دعوت مسلمانان به اتحاد و همدلی است، بیان کرد: خود پیامبر اکرم(ص) منادی اصلی وحدت بود و در عصر حاضر نیز امام راحل و امام شهید احیاکننده ندای وحدت بودند و همواره بر وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید داشته‌اند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کند و این توطئه تنها به اختلاف میان شیعه و سنی محدود نمی‌شود، بلکه دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و تشتت میان همه مسلمانان است.

وی بیان کرد: در برهه کنونی دشمن به دنبال این است که از این وحدت ،انسجام و اتحاد مقدس سوء استفاده کند و این اتحاد ما را از بین ببرد و لذا همه ما وظیفه داریم اجازه ندهیم دشمن از اختلافات سوءاستفاده کند و سرمایه بزرگ وحدت و برادری میان مسلمانان را از بین ببرد.

وحدت مردم، عامل شکست توطئه‌های دشمن

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر شکست و ناکامی دشمن در جنگ های اخیر گفت: امروز دشمن در عرصه نظامی با حضور و مقاومت و وحدت و انسجام مردم با شکست مواجه شده و به همین دلیل تلاش می‌کند از مسیر فشار اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد مشکلات اقتصادی و فشار بر زندگی مردم، نارضایتی ایجاد کند و جامعه را دچار چالش کند، اما ملت ایران همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف در برابر توطئه‌ها ایستادگی کرده، با حفظ وحدت و انسجام در جنگ اقتصادی نیز دشمن را ناکام خواهد گذاشت.

دولت قوی، زمینه‌ساز ملت قوی است

وی با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: امام راحل (ره) علاج مشکلات کشور را قوی شدن می‌دانستند و برای داشتن ملت قوی، باید دولت قوی داشته باشیم.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: وقتی دولت قوی و کارآمد باشد، ملت نیز قوی‌تر خواهد شد و می‌تواند در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمن ایستادگی کند.

وی بیان کرد: همه مسئولان و مردم باید برای تقویت کشور، رفع مشکلات و حفظ وحدت و انسجام جامعه تلاش کنند.

همه باید برای عزت اسلام و مسلمین در کنار هم باشیم

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان گفت: امروز جنگ، جنگ اسلام و کفر و تقابل جبهه حق و باطل است و در چنین شرایطی همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم.

وی ادامه داد: با حفظ برادری، وحدت و انسجام می‌توانیم در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کنیم و مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را ادامه دهیم و خداوند وعده داده که نصرت و فتح و پیروزی اش را نصیب مسلمانان و امت اسلامی خواهد کرد.

امام جمعه گناوه از برگزارکنندگان این مراسم معنوی و همچنین علما، روحانیون، ائمه جمعه و مسئولان و همه شرکت کنندگان قدردانی کرد.

در این مراسم باشکوه معنوی برنامه های متنوعی اجرا شد و شرکت کنندگان بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان و نقش آن در انسجام و اقتدار جامعه اسلامی تأکید کردند.