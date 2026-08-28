درخشش هنرمند بوشهری در جشنواره تلویزیونی مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین اختتامیه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند در پردیس سینمایی ملت تهران، در بخش آرای مخاطبان که بیش از ۵۰۰ هزار پیام برای آن ثبت شده بود، مستند «از نظر دیگران» ساخته رسول پولادی به‌عنوان بهترین مستند کوتاه از نگاه مردم معرفی شد.

این مستند پیش از اختتامیه نیز با حضور در جمع نامزدهای بخش‌های مختلف جشنواره، یکی از آثار مورد توجه این دوره بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازندگان، «از نظر دیگران» در پنج رشته شامل بهترین فیلم از نگاه مخاطبان، کارگردانی، فیلمبرداری، موسیقی و صداگذاری نامزد دریافت جایزه شده بود.

نامزدی این اثر در بخش بهترین فیلم کوتاه از نگاه مخاطبان نیز پیش‌تر در فهرست رسمی نامزدهای جشنواره اعلام شده بود.

موفقیت این اثر به جایزه مردمی محدود نماند و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز جایزه ویژه خود را به رسول پولادی برای مستند «از نظر دیگران» اهدا کرد.

رسول پولادی هنگام دریافت جایزه مردمی، آن را به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرد.

مستند «از نظر دیگران» با تلفیق مصاحبه و بازسازی تولید شده و تصویربرداری آن در مرکز نگهداری از سالمندان و معلولان «کلید بهشت» شهرستان کنگان انجام گرفته است.

رسول پولادی، کارگردان و تهیه‌کننده این مستند است و کامران رحیمی فیلمبرداری، مجتبی عزت‌حقیقی صدابرداری، آرش خرایی تدوین، سبحان ابوذر اصلاح نور و رنگ، میلاد استخری صداگذاری و رضا پولادی ساخت موسیقی آن را برعهده داشته‌اند.

فاطمه پورحمزاوی دستیار کارگردان، احمد حیاوی مدیر صحنه، فاطیما حزباوی گریم، سیدمحمدحسن موسوی و امیر ربیعی دستیاران فیلمبردار، حمیدرضا نیکخواه دستیار صدابردار، ترانه زربخش دستیار تدوین و میلاد عابدین عکاس و فیلمبردار پشت صحنه این مستند بوده‌اند.

پولادی همچنین از جان‌نثار احمدی، مدیر مرکز نگهداری از سالمندان و معلولان کلید بهشت کنگان به دلیل همراهی و حمایت از گروه سازنده در جریان تولید این مستند قدردانی کرد.

کسب رأی مخاطبان در یکی از رویدادهای مهم مستند کشور، در کنار دریافت جایزه ویژه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موفقیتی قابل توجه برای «از نظر دیگران» و سینمای مستند استان بوشهر محسوب می‌شود؛ موفقیتی که بار دیگر ظرفیت فیلمسازان بوشهری برای روایت سوژه‌های انسانی و اجتماعی را در سطح ملی برجسته کرد.