به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «آتینا رای‌بورن»، مدیر اجرایی انجمن آژانس‌های توسعه بین‌المللی، در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از مانع‌تراشی‌های رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ورود کمک‌های حیاتی به نوار غزه را فاش کرد.

رای‌بورن با اشاره به سیاست‌های محدودکننده اسرائیل، اعلام کرد که این رژیم با بهانه «مواد دو منظوره»، از ورود تجهیزات ضروری نظیر قیچی، عصا، ویلچر و پروتزهای مصنوعی به غزه جلوگیری می‌کند.

محدودیت‌های بی‌سابقه و فروپاشی انسانی

وی افزود: «مقامات اسرائیلی علاوه بر جلوگیری از ورود متخصصان پزشکی، محدودیت‌های شدیدی را بر کالاهای پایه مانند روغن موتور اعمال کرده‌اند که منجر به افزایش ۴۵ برابری قیمت آن در بازار غزه شده است.»

مدیر اجرایی انجمن آژانس‌های توسعه بین‌المللی همچنین اشاره کرد که اسرائیل از ورود مواد غذایی ساده‌ای مانند هندوانه و پیاز به غزه نیز جلوگیری می‌کند.

هدف قرار دادن نهادهای امدادی و زیرساخت‌ها

رای‌بورن در ادامه گزارش خود به اقدامات سیستماتیک اسرائیل برای فلج کردن کمک‌رسانی اشاره کرد و گفت: مقامات اسرائیلی ثبت فعالیت بیش از ۳۰ سازمان امدادرسان بین‌المللی را لغو کرده‌اند. همچنین با جابه‌جایی مداوم “خطوط قرمز”، دسترسی به دست‌کم ۸۵ نقطه حیاتی شامل مدارس، کلینیک‌ها و منابع آب محدود شده است.

وی در پایان تأکید کرد که کاهش روزافزون حریم عملیاتی سازمان‌های امدادی در غزه توسط اسرائیل، عملیات‌های بشردوستانه را به «نقطه فروپاشی مطلق» رسانده است.