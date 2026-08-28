صنعا: نظام سعودی برای آسیب زدن به یمن نیروهای خود را بسیج کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که رژیم سعودی در حال بسیج نیروهای وابسته و مزدوران خود برای آسیبزدن به یمن و ازهمگسیختن بافت اجتماعی این کشور است.
وزارت خارجه یمن همچنین اعلام کرد که نظام سعودی همچنان به محاصره فرودگاهها و بنادر یمن و مصادره ثروتهای ملی با هدف فرسودهکردن یمن و فقیر کردن مردم این کشور ادامه میدهد.
این وزارتخانه تأکید کرد که یمن برای دستیابی به حقوق خود مصمم است و اقدام در این مسیر به مسئولیتی دینی، مطالبهای مردمی و ضرورتی ملی تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، درگیری میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان وابسته به دولت مستعفی و مورد حمایت عربستان در چندین محور این کشور شدت گرفته است.
تشدید حملات و درگیریهای متقابل، نگرانیها درباره گسترش دوباره دامنه درگیریها در یمن و پایان آرامش نسبی سالهای اخیر را افزایش داده است.
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