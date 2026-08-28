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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۹

صنعا: نظام سعودی برای آسیب زدن به یمن نیروهای خود را بسیج کرده است

صنعا: نظام سعودی برای آسیب زدن به یمن نیروهای خود را بسیج کرده است

وزارت خارجه یمن اعلام کرد که رژیم سعودی برای آسیب زدن به این کشور، نیروهای وابسته و مزدوران خود را بسیج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که رژیم سعودی در حال بسیج نیروهای وابسته و مزدوران خود برای آسیب‌زدن به یمن و ازهم‌گسیختن بافت اجتماعی این کشور است.

وزارت خارجه یمن همچنین اعلام کرد که نظام سعودی همچنان به محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن و مصادره ثروت‌های ملی با هدف فرسوده‌کردن یمن و فقیر کردن مردم این کشور ادامه می‌دهد.

این وزارتخانه تأکید کرد که یمن برای دستیابی به حقوق خود مصمم است و اقدام در این مسیر به مسئولیتی دینی، مطالبه‌ای مردمی و ضرورتی ملی تبدیل شده است.

در روزهای اخیر، درگیری میان نیروهای مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به دولت مستعفی و مورد حمایت عربستان در چندین محور این کشور شدت گرفته است.

تشدید حملات و درگیری‌های متقابل، نگرانی‌ها درباره گسترش دوباره دامنه درگیری‌ها در یمن و پایان آرامش نسبی سال‌های اخیر را افزایش داده است.

کد مطلب 6930027

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    نظرات

    • حسین شرافت IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      1 1
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      چرا نبض درامد ال سعود را قطع نمی کنید ؟ چرا ارامکو را به خاکستر تبدیل نمی کنید مگر یمن موشک های دقیق و فراصوت ندارد چرا منابع نفتی ال سعود به اتش و خاکستر تبدیل نمیشود !؟ تا کی قرار این ال سعود کافر حربی و این جرثومه نا امنی در منطقه این وهابی های مشرک نفت مسلمین را غارت کنند و به کارخانه های اسلحه سازی امریکایی رونق و گسترش دهند ؟ چرا شریان های درامدی و دلارهای نفتی که دوباره به کارخانه های تسلیحاتی ایالات متحده بر میگردد را قطع و نابود نمی کنید ؟ ال سعود گاو شیرده امریکاست نابودش کنید ،
    • IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 1
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      به هر صورت صنعا پیروز میدان است به خواست خدا

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