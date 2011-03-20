بهار آغاز زندگی جدید است/ باید از نفس گلها زندگی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در همایش بزرگ طبیعت، بنفشه‌های زیبا، سرو و صنوبران، گل‌های محمدی، غنچه‌های گلستان، جویبار‌ها و رودهای بیکران، بلبلان و قناریان در ثنای خدای مهربانی خودنمایی می‌کنند.



فضای میان زمین و آسمان از بوی بهار عطرآگین شده است، ملائک هلهله کنان شادی سرداده و فرشیان را مژده سرآغاز بهار سرداده‌اند و خداوند دوباره زمین خاکی را از رحمت و لطف خود نورباران کرده است.



خواب زمستانی زمین خاکی از تشعشع آفتاب درخشان درهم شکسته است؛ عالمیان و آدمیان لحظه ولادت دوباره طبیعت را جشن گرفته‌اند و فرشتگان در عرش الهی لطف بی‌سابقه خداوند سبحان را به مرحله سجود گذاشته‌اند.



شکاف‌های خشک زمین از طراوات و سرسبزی پر شده است. شبنم شادمانی و ترنم خوش بهاری بر رخسار گلبرگ‌ها نشسته است و از دور دست‌ها نسیم سحرگاهی تن نهالک‌های بوستان درونی آدمی را نوازش می‌کند.

بهار می‌آید، درختان "قدقامت" آغاز و شاخساران "دست دعا" باز می‌کنند، بنفشه کمر به رکوع خم می‌سازد، شکوفه تسبیح ایزد پاک می‌نماید و پیشانی سجد برخاک می‌ساید. ابر اشک شادی می‌ریزد، آبشار صداقت گل می‌ریزد و جویبار رفاقت، نغمه می‌سازد.



بهار است، باید از نفس گل‌ها زندگی گرفت و از نغمه‌های خوش بلبلان روح شادابی گرفت؛ این‌‌ همان تبسم بهار است که گویی گوشه‌ای از بهشت رضوان را به آدمی هدیه می‌کند.



بهار فرصتی است برای بازگشتن به خویشتن، هنگام بهار است که باید از قیامت و رستاخیز بسیار یاد کرد و آن را هر لحظه در یاد و خاطره مرور کرد. نوروز یعنی با جامه‌ای نو از افکار و اندیشه‌های اعتقادی به سوی خدای منان رفتن، خانه تکانی دل و جسم است.



عید در لغت شادی دوباره و سرور معنا شده است به روزی که مردم در کنار یکدیگرجمع می‌شوند و به شادمانی و فرح روی می‌آورند. نوروز روز بخشیدن و بخشیده شدن کینه‌های قدیمی است. رسول گرامی اسلام در روایتی می‌فرماید: "با آنکه با تو قطع ارتباط کرده، ارتباط ایجاد کن و آن کس که به تو بدی کرده به او نیکویی نما و حق را گرچه به ضررت باشد اظهار کن."



نوروز مجالی است برای صله رحم از پیر و جوان، کوچک و بزرگ؛ آنهایی که هستند و ما در خاطرمان به باد فراموشی سپرده‌ایم. نوروز روز تسبیح ایزد منان و برآورده شدن حوائج، توبه از لغزش‌های زندگی و یاری از یگانه آفریدگار است.



در تاریخ نقل شده است: شخصی در عید نوروز به حضور امام صادق‌(ع) شرفیاب شد. حضرت فرمود: امروز را می‌‌شناسی؟ اوعرض کرد: روزی است که عجم‌ها آن را بزرگ می‌شمارند و در آن روز به یکدیگر هدیه می‌دهند.



حضرت فرمود: امروز روزی است که خداوند از بندگان خود پیمان گرفت تا او را عبادت کنند و به او شرک نورزند و به حجج الهی وائمه معصومین ایمان بیاورند و... و نوروزی نمی‌رسد مگر اینکه ما اهل بیت ظهور اسلام و گشایش آن را توقع داریم.

در جای دیگری در خصوص اینکه نوروز روز برآورده شدن نیاز است آمده است: مضل بن عمربیان کرده است: امام صادق (ع) فرمود "خداوند به حزقیل وحی فرمود: ‌ای حزقیل! این روز شریف و با ارزش بزرگی است نزد من و قسم خورده‌ام که کسی در این روز، نیازی از من طلب نکند، مگر آنکه برآورده سازم و آن روز نوروز است."



آمد و شد بهار بهانه‌ای است تا ما بنگریم در کجای این بهار ایستاده‌ایم و چند بار بهار در ما شکفته است؟ راستی چند بار پس از زمزمه "یا مقلب القلوب و الابصار" تقلب قلب و تحول احوال و حرکت به سمت "احسن الحال" را در خویش یافته‌ایم؟ و اگر طبیعت با همه جلوه‌ها و چهره‌هایش، معلم انسان و کلاس عبرت است از بهار درس‌ها باید گرفت و نکته‌ها آموخت.



اگر بهار را در بیرون احساس کنیم و در درون نیابیم کاری بهارانه نکرده‌ایم. کاش بیاییم با بهار، همراه و همرنگ و همسایه شویم تا در ما نیز گل‌ها بشکفند، ابر‌ها به شوق باریدن، گستره قلبمان را بپوشانند و طراوت و اعتدال به درونمان بازگردد. "ان الله لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم". تغییر و تحول اقوام و ملت‌ها بدست خود آنان است.



بیاییم اینک که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار تکرار بهارند و در تدارک نان و آب، ما کفران نعمت نکنیم، از نعمت‌ها خوب بهره بگیریم و خوب‌تر زندگی کنیم "لان شکرتم لازیدنکم". بیاییم امسال را سرنوشتی آسمانی‌تر بخشیم تا آینده‌ای روشن‌تر داشته باشیم و روزهای ما هر روز، نوروز و عید باشد که "کل یوم لایعصی الله فیه فهو یوم عید: هر روزی که در آن گناه نشود عید است."

دعا برای ظهورامام عصر اساسی ترین خواسته در لحظه تحویل سال

لحظه تحویل سال و ضربان قلب زمان همچنان می‌زند رموز پیچیده خلقت انسانیت و جهان ابدیت در بهار نهفته است. در سرآغاز بهار نسخه‌ای از سخنان پروردگار را در دست گرفته و زمزمه کنان در کنار سفره‌های هفت سین برای آمدنش دعا کنیم.



مردی که چهارده قرن است که زمین و زمان در انتظار آمدنش لحظه‌ها را می‌شمارند. برای آمدن مردی که مظلومان و مسلمانان امروز در گستره جهان چشم انتظار هستند تا بیاید و عدالت را بگستراند و حکومت‌های ظالمانه را در هم شکسته، پایان بخش استبداد و استکبار جهانی باشد.



وضعیت کنونی جهان تغییر نخواهد کرد مگر با ظهور یگانه منجی عالم بشریت مهدی (عج)؛ اینک پیش از پیش برای تعجیل در فرجش دعا می‌کنیم تا پرده‌های غیبت فرو افتد.



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سیده مرضیه میرقادری