به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی پس از پایان چهاردهمین جلسه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال که امروز چهارشنبه چهارم شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار شد درباره مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: در این جلسه موضوعات مختلفی در حوزه فوتبال مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها ارائه گزارش امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، و همکاران ایشان درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ و برنامههای پیشرو تا جام ملتهای آسیا بود.
وی ادامه داد: در این جلسه گزارش نسبتاً مفصلی از برنامههای تیم ملی ارائه شد. در این گزارش، ارزیابی فنی عملکرد تیم ملی در جام جهانی، بررسی تطبیقی ادوار مختلف جام جهانی، نتایج، محدودیتهای موجود، نقاط قوت و ضعف و همچنین برنامه آمادهسازی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علوی افزود: همچنین اهداف تیم ملی برای رقابتهای جام ملتهای آسیا و مسیر فنی موردنظر برای آمادهسازی تیم ملی تشریح شد و اعضای هیئترئیسه توضیحات لازم را دریافت کردند.
تمدید قرارداد قلعهنویی تا جام ملتها
سخنگوی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه امروز درباره ادامه همکاری با امیر قلعهنویی تصمیمگیری شد، گفت: پس از ارائه گزارش جامع و مفصل سرمربی تیم ملی و همکاران ایشان و بررسی برنامههای آمادهسازی تیم ملی، هیئترئیسه فدراسیون فوتبال با ادامه همکاری امیر قلعهنویی تا پایان رقابتهای جام ملتهای آسیا موافقت کرد و قرارداد ایشان تا این رقابتها تمدید شد.
وی تأکید کرد: فضای جلسه بسیار صمیمی و مثبت بود. همه اعضای هیئترئیسه به تیم ملی امیدوار هستند و هدف مجموعه فدراسیون و کادر فنی این است که بهترین نتایج ممکن برای فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا رقم بخورد.
علوی خاطرنشان کرد: پس از پایان جلسه هیئترئیسه نیز نشست جداگانهای میان رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی برگزار شد و درباره جزئیات مربوط به همکاری، برنامههای کادر فنی، همکاران ایشان، اردوها و برنامهریزیهای آینده گفتوگو شد. انشاءالله از همین امروز برنامهریزی برای جام ملتهای آسیا با جدیت دنبال خواهد شد.
آغاز برنامهریزی برای جام ملتهای آسیا
سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به نخستین دیدار ایران در جام ملتهای آسیا برابر چین گفت: نخستین بازی تیم ملی در این رقابتها در نوزدهم دیماه برگزار خواهد شد و از همین امروز باید برنامهریزی دقیق و منسجمی برای حضور قدرتمند در این مسابقات داشته باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم تیم ملی با استفاده از تجربیات جام جهانی و با توجه به شرایطی که در آن رقابتها وجود داشت، با بهترین ظرفیت و آمادگی در جام ملتهای آسیا حاضر شود و بتواند دل مردم ایران را شاد کند.
تصویب آییننامه فوتبال ساحلی
علوی در ادامه درباره سایر مصوبات جلسه هیئترئیسه گفت: موضوع آییننامه فوتبال ساحلی نیز در جلسه امروز مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئترئیسه فدراسیون فوتبال رسید. مقرر شد پس از انجام تشریفات اداری، آییننامه برای اجرا به واحد مربوطه در فدراسیون ابلاغ شود.
افزایش سقف سنی داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول
وی درباره موضوع داوری نیز اظهار کرد: در ادامه جلسه، آقای مرادی در جلسه حضور داشتند و موضوع بهروزرسانی آییننامه و دستورالعمل اجرایی کمیته داوران مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: پس از استماع گزارش ارائهشده، موضوع اعمال تغییرات و بازنگری در حداکثر سن داوران برای قضاوت در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول مورد بررسی قرار گرفت و سقف سنی ۵۰ سال در نظر گرفته شد.
علوی گفت: همچنین درباره نحوه تشخیص، بررسی و اعمال جرایم مربوط به تخلفات احتمالی در حوزه داوری بحث شد و مقرر شد این موضوع در چارچوب ارکان قضایی فدراسیون فوتبال دنبال شود.
بررسی اساسنامه هیئتهای فوتبال استانها
وی همچنین درباره موضوع اساسنامه هیئتهای فوتبال استانها گفت: این موضوع نیز در جلسه امروز مطرح شد و رئیس کمیته امور استانها گزارشی درباره موضوعات مختلف مرتبط با اساسنامه ارائه کرد و اعضای هیئترئیسه نیز دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کردند.
علوی افزود: برخی مباحث حقوقی مرتبط با پروندههای گذشته در حوزه پخش و پخش بینالمللی نیز توسط کمیته حقوقی فدراسیون مطرح و گزارش مربوط به آنها ارائه شد.
برخورد نامناسب با تیم ملی در جام جهانی
سخنگوی فدراسیون فوتبال در ادامه درباره حواشی مربوط به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و نگرانیهای فدراسیون برای جام ملتهای آسیا گفت: یکی از موضوعاتی که امروز در جلسه مطرح شد، نوع برخوردی بود که با تیم ملی ایران در جریان جام جهانی صورت گرفت.
وی ادامه داد: اتفاقات و مسائل مختلفی از ابتدای ورود تیم ملی و کادر فنی به محل برگزاری رقابتها رخ داد که بعضی از آنها حتی در سطح رسانهها نیز مطرح نشده است. شرایطی که برای تیم ملی ایجاد شد، قطعاً شرایط ایدهآلی نبود.
علوی خاطرنشان کرد: در بازی نخست نیز تیم ملی در شرایطی به محل برگزاری مسابقه رسید که فرصت کافی برای یک برنامه آمادهسازی مناسب و منظم نداشت. با این حال، غیرت و شرافت بازیکنان و برنامهریزی کادر فنی باعث شد تیم ملی با تمام توان خود در مسابقات حاضر شود.
تشکیل ستاد ویژه برای جام ملتهای آسیا
وی با اشاره به میزبانی عربستان در جام ملتهای آسیا گفت: امیدواریم با توجه به تشکیل ستاد ویژه برای این رقابتها، از نظر برنامهریزی، مسائل دیپلماتیک و پشتیبانی، شرایطی فراهم شود که اتفاقات مشابه تکرار نشود و تیم ملی بتواند با آرامش کامل روی مسائل فنی تمرکز کند.
علوی تصریح کرد: هدف ما این است که تیم ملی در بهترین شرایط ممکن در جام ملتهای آسیا حاضر شود و فدراسیون نیز تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تیم ملی به کار خواهد گرفت.
عذرخواهی از چادرملو
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره موضوع مربوط به سهمیه آسیایی و اتفاقات اخیر پیرامون باشگاه چادرملو نیز گفت: من پیش از این در برنامه فوتبال برتر توضیحاتی را در این خصوص ارائه و از هواداران محترم باشگاه چادرملو، کادر مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان این باشگاه عذرخواهی کردم.
وی افزود: آنچه برای فدراسیون اهمیت دارد این است که هیچ رقابتی نباید به شکلی برگزار شود که حتی این تصور ایجاد شود که حقی از تیمی ضایع شده یا مسابقهای از قبل تعیین تکلیف شده است. این موضوع به هیچ عنوان برای فدراسیون فوتبال قابل قبول نیست.
علوی ادامه داد: تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، شخصاً از این اتفاق ناراحت و نگران بودند و موضوع را با جدیت پیگیری کردند تا به جمعبندی برسد.
وی گفت: در خصوص این موضوع، رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه آتی هیئترئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز وقت گرفتهاند تا موضوع را مطرح و درباره آن گفتوگو کنند.
حسین عبدی خیلی نگران بود!
سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به نگرانی حسین عبدی درباره در اختیار قرار گرفتن بازیکنان تیم ملی جوانان گفت: سه تورنمنت مهم نوجوانان، جوانان و امید پیش روی فوتبال ایران است و امیدواریم با همکاری باشگاهها، این تیمها با تمام ظرفیت در مسابقات حاضر شوند.
مدیر روابط عمومی فدراسیون با اشاره به دیدار روز گذشته با سرمربی تیم فوتبال امید تصریح کرد: من دیروز آقای حسین عبدی را دیدم. حدود ۳۰ سال است که به ایشان ارادت دارم. ایشان زمانی کاپیتان پرسپولیس بودند و در کنار انبوهی از بازیکنان شایسته بازی کردند. بازیکن ارزنده، مربی خوشاخلاق و از عزیزان فوتبال ما هستند.
وی افزود: لیستی که برای تیم ملی جوانان ارائه شده، فهرست بسیار قابل توجهی از بازیکنانی است که در باشگاههای خود بازیکنان کلیدی و مؤثری هستند. درخواست ما از دوستانی که در باشگاهها مربیگری و کار فنی میکنند این است که شرایط تیمهای ملی را هم در نظر بگیرند.
امیدواریم کار به برخورد انضباطی نرسد
علوی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون در صورت همکاری نکردن باشگاهها اقدام بازدارندهای انجام خواهد داد، گفت: واقعاً دوست داریم کار به آن مرحله نرسد. طبق قوانین کمیته انضباطی، مقررات مشخصی در این زمینه وجود دارد، اما ترجیح ما این است که یک تعامل شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: باشگاهها خانواده فوتبال و خانواده فدراسیون هستند. نمیخواهیم به شکلی عمل شود که باشگاهها نیز متضرر شوند. امیدواریم تعامل لازم شکل بگیرد و بتوانیم این مسئله را با همکاری و گفتوگو حل کنیم.
علوی افزود: در جلسهای که با حضور آقای دکتر حسنزاده، رئیس محترم کمیته انضباطی، برگزار شد نیز به این موضوع اشاره شد که طبق قوانین و مقررات موجود، سازوکار لازم برای برخورد با تخلفات وجود دارد و طبیعتاً اگر لازم باشد، این موضوع در مراحل مختلف بررسی خواهد شد.
سه تورنمنت مهم پیش روی فوتبال ایران
سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به اهمیت مسابقات تیمهای پایه گفت: الان زمان بسیار حساسی است. سه تورنمنت مهم پیش روی فوتبال ایران داریم؛ مسابقات نوجوانان، جوانان و امید. نباید تصور شود که فقط جام ملتهای آسیا اهمیت دارد. هر سه این تورنمنتها برای فدراسیون مهم هستند.
وی ادامه داد: فدراسیون برای هر سه تیم با برنامه وارد شده است. اردوهای تدارکاتی، برنامههای آمادهسازی و حتی پروازهای چارتر برای تیمهای جوانان، نوجوانان و امید در نظر گرفته شده است. برای نخستین بار است که چنین سطحی از برنامهریزی برای این تیمها انجام میشود و فدراسیون تمام توان خود را گذاشته است.
علوی خاطرنشان کرد: امیدواریم این برنامهریزی به نتیجه برسد و با همکاری باشگاهها که نقش بسیار مهمی در این ماجرا دارند، شاهد موفقیت تیمهای ملی و در نهایت لبخند رضایت مردم عزیزمان باشیم.
جوانگرایی؛ از باشگاه یا تیم ملی؟
وی درباره موضوع جوانگرایی در تیم ملی فوتبال بزرگسالان نیز گفت: درباره جزئیات فنی، طبیعتاً کادر فنی محترم تیم ملی برنامهریزی میکند و نمیتوانم وارد جزئیات تصمیمات فنی آنها شوم، اما یک تجربه شخصی دارم که برای من بسیار قابل توجه است.
علوی افزود: از سال ۱۳۸۲ به یاد دارم که آقای قلعهنویی ۱۳ بازیکن جدید را در باشگاه استقلال به فوتبال ایران معرفی کرد. بازیکنانی که بعدها سالها در فوتبال ایران درخشیدند؛ بنابراین اساساً عزم و نگاه ایشان به جوانگرایی موضوع جدیدی نیست.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: امروز حتی درباره باشگاهها هم صحبت شد. سؤال این است که میانگین سنی تیمهای مختلف ما چقدر است؟ اساساً جوانگرایی جایگاهش کجاست؟ در باشگاه، تیم ملی یا آکادمی؟
وی تصریح کرد: باید فرصت را در اختیار بازیکنان جوان قرار داد. جوانگرایی فقط مربوط به تیم ملی نیست و باید از باشگاهها و آکادمیها آغاز شود. اگر بازیکن جوان در باشگاه فرصت بازی پیدا نکند، طبیعی است که در ردههای ملی نیز نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بهسرعت به بازیکن مؤثر تبدیل شود.
علوی در پایان گفت: امیدواریم با تعامل میان فدراسیون و باشگاهها و با برنامهریزی انجامشده، تیمهای ملی پایه با بهترین شرایط در رقابتهای پیشرو حاضر شوند و بتوانیم از این نسل بازیکنان برای آینده فوتبال ایران به بهترین شکل استفاده کنیم.
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