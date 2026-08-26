به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ابومحمد جولانی روز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی بر اهمیت یادداشت تفاهم سازماندهی مجدد حضور نظامی مسکو در پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس تأکید کردند.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در مورد وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای توسعه بیشتر روابط مسکو و دمشق گفتگو کرده و تعهد خود را برای تعمیق گفتگوی سیاسی و همکاری در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، بشردوستانه و سایر زمینه‌ها ابراز کردند.

در این بیانیه آمده است که پوتین در جریان تبادل نظر در مورد وضعیت سوریه، موضع اصولی خود را در حمایت از وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور و همچنین ایجاد شرایط برای عادی‌سازی بلندمدت و بازسازی پس از جنگ مجدداً تأکید کرد.

این بیانیه می افزاید: هر دو طرف بر اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده در ۹ آگوست در مورد سازماندهی مجدد پایگاه هوایی حمیمیم و تأسیسات لجستیکی طرطوس تأکید کردند. پوتین و جولانی توافق کردند که تماس‌ها را در سطوح مختلف ادامه دهند.

این تماس تلفنی، اولین تماس رسمی بین دو طرف از زمان سفر جولانی به پایتخت روسیه در ژانویه است.

به گفته وزارت امور خارجه رژیم جولانی، در ۹ آگوست، مسکو و دمشق یادداشت تفاهمی برای سازماندهی مجدد حضور روسیه در پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس در غرب سوریه پس از حدود ۱۸ ماه مذاکره امضا کردند.