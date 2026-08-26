به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، در تازه‌ترین فعالیت سوینا، نسخه ویژه نابینایان سریال «روزی روزگاری» به نویسندگی و کارگردانی امرالله احمدجو با صدای محسن بهرامی منتشر می شود که اولین قسمت آن پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۹ در دسترس علاقه‌مندان قرار می گیرد.

این مجموعه زیر نظر گلاره عباسی تهیه شده است، امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کرده و متن روایت این نسخه از سریال را شیدا محمدطاهر و آرش پورمحک نوشته‌اند.

این نسخه از سریال با صدابرداری رامتین ناهید در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مرجان طبسی نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

نسخه ویژه نابینایان سریال «روزی روزگاری» با حمایت نهال سناوندی، رضا کوچکی و حسین ارباب‌زاده تهیه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا یا از طریق پادگیرها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلم‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.