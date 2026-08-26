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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

نسخه ویژه نابینایان «روزی روزگاری» منتشر می‌شود

نسخه ویژه نابینایان «روزی روزگاری» منتشر می‌شود

محسن بهرامی گوینده و بازیگر نمایش های رادیویی، سریال «روزی روزگاری» ساخته امرالله احمدجو را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، در تازه‌ترین فعالیت سوینا، نسخه ویژه نابینایان سریال «روزی روزگاری» به نویسندگی و کارگردانی امرالله احمدجو با صدای محسن بهرامی منتشر می شود که اولین قسمت آن پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۹ در دسترس علاقه‌مندان قرار می گیرد.

این مجموعه زیر نظر گلاره عباسی تهیه شده است، امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کرده و متن روایت این نسخه از سریال را شیدا محمدطاهر و آرش پورمحک نوشته‌اند.

این نسخه از سریال با صدابرداری رامتین ناهید در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مرجان طبسی نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

نسخه ویژه نابینایان سریال «روزی روزگاری» با حمایت نهال سناوندی، رضا کوچکی و حسین ارباب‌زاده تهیه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا یا از طریق پادگیرها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلم‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 6928478
عطیه موذن

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