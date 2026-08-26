به گزارش خبرنگار مهر، دومینیک لیواکوویچ دروازهبان ۳۱ ساله تیم ملی کرواسی، وارد مرحله نهایی انتقال به بارسلونا شده و پس از ورود به شهر بارسلونا، صبح امروز چهارشنبه تستهای پزشکی خود را پشت سر گذاشت.
روزنامه «موندو دپورتیوو» نوشت: لیواکوویچ عصر روز گذشته وارد بارسلونا شد و امروز در بیمارستان بارسلونا تحت معاینات پزشکی پیش از امضای قرارداد قرار گرفت. باشگاه بارسلونا در روزهای اخیر روند انتقال این دروازهبان را سرعت بخشیده و بر اساس توافق با فنرباغچه، قرار است برای جذب او ۲ میلیون یورو مبلغ ثابت و ۲ میلیون یورو نیز به عنوان پاداشهای متغیر پرداخت کند.
لیواکوویچ نیز بر اساس توافق صورتگرفته، قراردادی چهارساله تا سال ۲۰۳۰ با بارسلونا امضا خواهد کرد.
با این حال، هنوز مشخص نیست این دروازهبان کروات در فصل جاری چه نقشی در بارسلونا خواهد داشت. باشگاه کاتالانی در ابتدا قصد داشت لیواکوویچ را برای فصل جاری به صورت قرضی راهی دینامو زاگرب کند و او را از فصل آینده به خدمت بگیرد؛ زمانی که قرارداد وویچک شزنی با بارسلونا به پایان میرسد.
البته احتمال ماندن لیواکوویچ در بارسلونا و فعالیت به عنوان دروازهبان ذخیره خوان گارسیا نیز منتفی نیست.
خود این دروازهبان کروات نیز پس از ورود به بارسلونا در پاسخ به پرسشی درباره ماندنش در این تیم در فصل جاری گفت: از حضور در اینجا بسیار خوشحالم. اینکه آیا این فصل اینجا میمانم؟ خواهیم دید.
ماندن لیواکوویچ به عنوان دروازهبان دوم بارسلونا به وضعیت قوانین فیرپلی مالی و فضای موجود در سقف دستمزد تیم بستگی خواهد داشت. در صورتی که بارسلونا فضای کافی در فهرست دستمزدهای خود داشته باشد، این دروازهبان در همین فصل به جمع آبیواناریها اضافه خواهد شد.
در غیر این صورت، بارسلونا به دنبال انتقال قرضی لیواکوویچ خواهد بود که دینامو زاگرب یکی از محتملترین گزینههاست؛ باشگاهی که این دروازهبان پیشتر در آن عملکرد درخشانی داشت و از ژانویه سال گذشته نیز به صورت قرضی در آن حضور پیدا کرده بود. در این صورت، لیواکوویچ تابستان ۲۰۲۷ به بارسلونا بازخواهد گشت تا به عنوان دروازهبان دوم این تیم فعالیت کند.
لیواکوویچ دروازهبان اصلی تیم ملی کرواسی است و تاکنون در سه دوره جام جهانی برای این تیم به میدان رفته است.
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