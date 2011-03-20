به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار امروز برابر ملوان عصر شنبه در شرایطی از طریق فرودگاه مهرآباد راهی رشت شدند که تیم فوتبال شاهین بوشهر نیز در این فرودگاه حاضر بود و دیدارهای بازیکنان دو تیم با هم تازه شد. حاشیه های سفر سرخپوشان را در زیر می خوانید:

* ترمینال شماره دو فرودگاه مهرآباد شاهد حضور هم زمان کاروان تیم های پرسپولیس و شاهین بوشهر بود. حمید استیلی، مرزیان و سعید عزیزیان از اعضای کادر فنی این تیم در فرودگاه با تعدادی از پرسپولیسی ها دیدار و با آنها خوش و بش کردند.

* ایوان پتروویچ بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر که سابقه بازی در تیم پرسپولیس را هم دارد با برخی از همبازیان سابق خود دیدار کرد.



* تاخیر 40 دقیقه ای هواپیمایی هما و معطلی سرخ پوشان در داخل هواپیما که با گرمای شدید هوا همراه بود، نارضایتی مسافران این پرواز از جمله سرخ پوشان را در پی داشت.



* تعدادی از هواداران پرسپولیس در فرودگاه سردار جنگل رشت به استقبال کادر فنی و بازیکنان محبوب خود آمده بودند.



* یکی از هواداران خوش ذوق پرسپولیسی، تابلوی طراحی شده چهره های سپهر حیدری و سعید حلافی را به آنان هدیه داد.



* بهمن صالح نیا از پیشکسوتان فوتبال ایران و انزلی در لابی هتل کادوسان با سرخ پوشان دیدار کرد. صالح نیا دقایقی نیز با علی دایی صحبت کرد.

* جلسه آنالیز بازی‌های تیم فوتبال ملوان بندر انزلی ساعت 21 روز شنبه در سالن آمفی تئاتر هتل کادوسان برگزار شد. در این جلسه ضمن مرور برنامه‌های تاکتیکی، بخش‌هایی از دو بازی آخر ملوان به نمایش در آمد و علی دایی به همراه مسعود عالی پور آنالیزور تیم، نکاتی را برای بازیکنان بیان کردند.