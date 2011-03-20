مربی تیم ملی بعد از عید معرفی می شود/ قلعه نویی بهترین مربی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با بیان این مطلب افزود: پس از برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا طی جلساتی که در کمیته فنی فدراسیون فوتبال برگزار کردیم به این جمع بندی رسیدیم که برای هدایت تیم ملی یک مربی درجه یک خارجی انتخاب کنیم، در غیر این صورت همچنان از وجود مربیان داخلی بهره ببریم.

بزودی با گزینه هدایت تیم ملی به توافق می‌رسیم

وی در ادامه افزود: از آنجایی که نظر کمیته فنی روی مربی خارجی بود مذاکرات را با مربیان خارجی آغاز کردیم در این بین بعضی از مربیان شرایط مورد نظر ما را نداشتند و برخی دیگر شرایطی که مدنظر فدراسیون فوتبال بود نپذیرفتند. با این حال با دو تا سه گزینه به توافق ضمنی رسیده‌ایم و بزودی با یکی از آنها قرارداد امضا خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی پس از تعطیلات عید معرفی می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در تعطیلات عید مذاکرات ما با مربیان خارجی جدی‌تر از قبل دنبال خواهد شد و فکر می کنم تا پس از تعطیلات سرمربی تیم ملی انتخاب و معرفی خواهد شد.

سرمربی قبل از تعطیلات مشخص و بعد از آن معرفی خواهد شد

وی با تکرار حرف‌های علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی که تاکید کرده بود تا پیش از تعطیلات سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص خواهد شد، گفت: بله! سرمربی تیم ملی تا پیش از تعطیلات نوروز مشخص؛ اما تا بعد از تعطیلات نوروزی معرفی خواهد شد!

چشم ما ترسیده است

کفاشیان با یادآوری مشکلاتی که پیش از این در جهت عقد قرارداد با مربیان خارجی بوجود آمده است، افزود: چشم ما ترسیده و تا زمانی که با گزینه هدایت تیم ملی به توافق نرسیم نام او را اعلام نخواهیم کرد.

کرش برای ما "کرشمه" می آید

رئیس فدراسیون فوتبال از کارلوس کرش به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان یاد کرد و گفت: هنوز از کارلوس کرش ناامید نشده‌ایم با اینکه او همچنان دارد برای ما کرشمه می آید!

نظر کمیته فنی مربی بزرگ خارجی است

وی خود را مجری تصمیمات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواند و گفت: من به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال موظفم تصمیماتی که در کمیته‌های مختلف اتخاذ شده و مورد تایید هیئت رئیسه قرار می گیرد را به اجرا درآورم در حال حاضر تاکید کمیته فنی بر این است که سرمربی بزرگ خارجی هدایت تیم ملی را برعهده گیرد و من موظم شرایط را برای حضور این مربی در ایران فراهم کنم.

بهتر است همه از مربی آینده تیم ملی حمایت کنند

کفاشیان یکی از مشکلات مربی خارجی را برای حضور در ایران عدم شناختش از فوتبال کشورمان برشمرد و گفت: در این حال انتخاب مربی داخلی هم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در فوتبال سلیقه‌های مختلفی وجود دارد و دشوار است که بخواهیم نظر مثبت تمام سلیقه‌ها را اعمال کنیم در مقطع زمانی فعلی بهتر است تمام اهالی فوتبال از گزینه‌ای که به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب می شود حمایت کنند تا زمینه رشد فوتبال کشور فراهم آید.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: اگر یک مربی خوب خارجی واقعا به خاطر علاقه اش به ایران بیاید، برای حضور در کشورمان پول را مدنظر قرار ندهد و با حضور در ایران دانش فنی خود را به دیگر مربیان منتقل کند می توانیم ادعا کنیم قدم خوبی برداشته‌ایم.

کرش اطلاعاتی در مورد ایران از ما خواسته است

وی با ابراز بی اطلاعی از این موضوع که کارلوس کرش به همراه خانواده اش در تعطیلات نوروز به ایران خواهد آمد گفت: این مربی پرتغالی از ما اطلاعاتی در مورد ایران خواسته است اما اینکه قرار باشد در تعطیلات نوروز به کشورمان بیاید را من خبر ندارم.

تایید مذاکرات با مربیان ترکیه‌ای

کفاشیان که در برنامه ورزش و مردم حضور یافته بود، ضمن تایید خبر مذاکره مسئولان فدراسیون فوتبال با مربیان نامدار فوتبال ترکیه از جمله فاتح تریم گفت: ما یکسری مذاکرات با مربیان ترکیه‌ای داشته‌ایم و از آقای ترابیان نیز خواسته‌ایم در تعطیلات نوروز به ترکیه سفر کند تا ضمن استراحت در این کشور مذاکراتی هم با مربیان ترکیه‌ای داشته باشد.

افاضلی با نظر کمیته فنی انتخاب شد

رئیس فدراسیون فوتبال با یادآوری چگونگی انتخاب هومن افاضلی به عنوان مربی موقت تیم فوتبال امید ایران گفت: آقای افاضلی دبیرکمیته فنی فدراسیون فوتبال است درشرایطی که تیم فوتبال امید ایران مربی‌ای نداشت با تشخص کمیته فنی تصمیم بر آن گرفته شد که در بازی با قرقیزستان ایشان تیم امید را هدایت کند تا بعد از این بازی گزینه اصلی هدایت تیم امید ایران مشخص شود.

برای هدایت تیم امید فقط با استیلی و جلالی مذاکره کردیم

وی در این خصوص افزود: پس از آنکه تیم امید ایران بازی با قرقیزستان پشت سر گذاشت با آقایان جلالی و استیلی برای هدایت این تیم وارد مذاکره شدیم از آنجا که هر دوی این مربیان در لیگ برتر تیم دارند تاکید کردند یکی از شرایط‌‌شان برای هدایت تیم امید این است که مسابقات لیگ به اتمام برسد در عین حال ما از این مربیان برنامه خواستیم تا با بررسی آن بهترین گزینه را جهت هدایت تیم امید انتخاب کنیم.

برنامه‌های جلالی باید تعدیل شود

کفاشیان خاطرنشان کرد: آقای جلالی برنامه خود را به فدراسیون فوتبال ارائه کرده است. ایشان اعتقاد دارد اگر می خواهیم تیم امید ایران پس از سال‌ها به المپیک برود باید این تیم در اختیار باشد تقریبا مانند یک تیم باشگاهی. من برنامه آقای جلالی را با چند نفر از اعضای کمیته فنی مطرح کردم آنها معتقد بودند باید این برنامه تعدیل شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.

استیلی هنوز برنامه خود را به فدراسیون فوتبال نداده است

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد، حمید استیلی هنوز برنامه‌ای برای هدایت تیم فوتبال امید به این فدراسیون ارائه نکرده و افزود: تصمیم داریم از سرمربی آینده تیم ملی فوتبال به عنوان مدیر و فردی که از فعالیت‌های تیم های امید و جوانان نظارت خواهد کرد استفاده کنیم در این بین قطعا از هنر و کمک مربیان ایرانی که توانایی و دانش فنی داشته و به زبان انگلیسی مسلط باشند در کنار این مربی استفاده خواهیم کرد که یکی از این مربیان می تواند هومن افاضلی باشد.

جلالی گزینه اصلی ما برای هدایت تیم امید است

وی در ادامه از برگزاری نشست کمیته فنی در تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: در این جلسه از آقای جلالی خواهیم خواست که برنامه‌های خود را در کمیته فنی ارائه کند چرا که ایشان اصلی‌ترین گزینه ما برای هدایت تیم فوتبال امید ایران است.

شکست نوجوانان و جوانان آزاردهنده است

کفاشیان با اشاره به ناکامی‌های فوتبال ایران در سال گذشته گفت: می پذیرم که فوتبال ایران ناکامی‌هایی داشت اما در دو مورد تیم‌های نوجوانان و جوانان ناکامی‌های تیم‌های ما آزار دهنده بود. در رده امید و بزرگسالان بازیکنان ما تلاش خود را کردند. در بازی‌های آسیایی که تیم امید ایران به کره و ژاپن برخورد کرد و به عنوان چهارم این رقابت‌ها دست یافت در رده بزرگسالان نیز پس از بازی‌های خوبی که در مرحله مقدماتی داشتیم با شکست مقابل کره جنوبی از دور مسابقات حذف شدیم.

در رده پایه از قدرت‌های برتر آسیا بهتر نباشیم بدتر نیستیم

رئیس فدراسیون فوتبال شکست مقابل تیم‌های بزرگ آسیا را واقعیت فوتبال ایران خواند و گفت: در رده جوانان و نوجوانان اگر از تیم‌های برتر آسیا بهتر نباشیم، بدتر نیستیم. مطمئن باشید این دو تیم در سال‌های آینده نتایجی به مراتب بهتر از گذشته کسب خواهند کرد.

قلعه نویی بهترین مربی ایران است

وی در پاسخ به این پرسش که "اگر قرار باشد شما یک مربی ایرانی را به عنوان بهترین مربی کشور انتخاب کنید شما به کدام یک از مربیان داخلی رای می دهید؟"، گفت: من پاسخ این پرسش را از موضع رئیس فدراسیون فوتبال نمی گویم با توجه به شناختی که در این چند سال از فوتبال پیدا کرده‌ام، اعتقاد دارم امیر قلعه نویی بهترین مربی ایرانی است.

با نایب رئیسان فدراسیون فوتبال اختلاف نظر ندارم

کفاشیان تاکید کرد با هیچ کدام از اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس فدارسون فوتبال مشکلی ندارد و افزود: شاید تضادهایی در صحبت‌ها و تصمیمات ما باشد که آن هم در هر خانواده‌ای طبیعی است اما اختلاف نظر خاصی بین ما وجود دارد نایب رئیسان فدراسیون فوتبال نظرات خود را بیان می‌کنند اما آنها نیز تاکید دارند که حرف آخر را من به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال باید بزنم و حرف مرا حجت می دانند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد نایب رئیسان فدراسیون فوتبال بویژه در بخش لیگ برتر و بانوان گفت: نایب رئیسیان فدراسیون فوتبال بسیار با من هماهنگ هستند و شاید در آینده هم که تصمیم به شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال بگیرم آقایان تاج و عزیزمحمدی و خانم شجاعی گزینه‌های من برای نایب رئیسی فدراسیون فوتبال باشد.

نواب رئیس باید با نظر رئیس فدراسیون انتخاب شوند

رئیس فدراسیون فوتبال با انتقاد از اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: یکی از ایراد های اساسنامه این است که نایب رئیسان فدراسیون فوتبال نیز باید با رای اعضای مجمع انتخاب شوند این احتمال وجود دارد نایب رئیسانی که با رای اعضای مجمع انتخاب می شوند نظرات و مواضع‌شان با رئیس فدراسیون مخالف باشد که این از ایرادهای اساسنامه است. به عقیده من رئیس فدراسیون باید خود نایب رئیس های فدراسیون را انتخاب کند و از اعضای مجمع بخواهد که به آنها رای اعتماد بدهند. این پیشنهاد من است که بهتر می دانم در اساسنامه فدراسیون فوتبال لحاظ شود.

نظر دایی را قبول ندارم

وی در واکنش به اظهارات علی دایی که گفته بود "به دلیل نداشتن کرسی در AFC در بیشتر موارد از جمله داوری‌ها حق تیم‌های ایرانی را می خورند"، گفت: من چنین چیزی را قبول ندارم داوران آسیا داوران خوبی هستند و حضور افراد در کنفدراسیون فوتبال آسیا تاثیری بر تصمیمات آنها ندارد. من بازی پرسپولیس مقابل الوحده امارات را شاهد بودم در آن مسابقه پرسپولیس بازی خوبی انجام داد و دائم توپ روی دروازه حریف اماراتی بود شاید اگر پرسپولیس در آن بازی پیروز می شد این بحث‌ها به میان نمی آمد.

باید فرصت لازم را به مربی تیم ملی بدهیم

کفاشیان تاکید کرد از مربی آینده تیم ملی باید حمایت لازم صورت گیرد و فرصت مناسب در اختیارش قرار گیرد، گفت: متاسفانه سلیقه‌ها در فوتبال ما زیاد است و ضوابط مناسبی بر تصمیم گیری‌ها حاکم نیست. من اعتقاد دارم اگر یک مربی خارجی را برای تیم ملی انتخاب کردیم نباید با یک باخت و برد در مورد او تصمیم بگیریم و فرصت لازم را در اختیار این مربی قرار دهیم.

اگر قلعه نویی سرمربی تیم ملی می ماند وضعیت فوتبال ما بهتر از امروز می‌بود

وی با یادآوری چگونگی کنار گذاشتن امیر قلعه نویی از تیم ملی گفت: اگر امیر قلعه نویی را پس از جام ملت های 2007 از تیم ملی کنار نمی گذاشتند امروز وضع فوتبال ما خیلی بهتر از شرایطی بود که با آن روبه‌رو هستیم.

شاید وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمبود بودجه مواجه شده است

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص برداشت 200 میلیون تومان از حساب فدراسیون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از شکایت علی دایی از این فدراسیون گفت: شاید وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمبود بودجه مواجه شده که پیش از رسیدگی به اعتراض فدراسیون 200 میلیون تومان از حساب ما برداشت کرده است. ما نسبت به این رای اعتراض کردیم و امیدواریم در زمانی که فرصت داشتند به اعتراض ما رسیدگی کنند. ما در پرونده شکایت علی دایی خیلی منطقی و مطابق با قانون عمل کردیم اما شاید شهرت و محبوبیت شاکی باعث شده است تا پرونده با سرعت بیشتری پیگیری شود.

فدراسیون فوتبال بدهی‌های زیادی دارد

کفاشیان همچنین در خصوص وضعیت مالی فدراسیون فوتبال گفت: ما حامی مالی نداریم شاید اگر اسپانسر هم داشتیم تنها یک دهم از مشکلات مالی ما پوشش داده می شد. فدراسیون فوتبال بدهی‌های زیادی دارد و مانند دیگر فدراسیون‌ها با بدهی پیش می رویم ما فضای کاری وسیعی پیش رو داریم که به مراتب بیشتر از بودجه‌ای است که برای فدراسیون تعریف شده است. در عین حال ما همیشه می گوییم بدهی داریم که بودجه بیشتری دریافت کنیم!

طرح موضوعاتی چون تبانی باعث تضعیف فوتبال می‌شود

وی با اشاره به اینکه "طرح موضوعاتی چون تبانی در فوتبال باعث تضعیف این رشته ورزشی خواهد شد"، افزود: برخوردها با تخلفات از جمله تبانی باید سلسله مراتب لازم را در فدراسیون طی کند و تا زمانیکه حکمی صادر نشده نباید هیچ کدام از مسئولان فدراسیون گمانه زنی داشته باشند. این درست نیست که آقای علیپور به عنوان دبیر ستاد منشور اخلاقی بدون اینکه تخلفی ثابت شود، بحث آن را مطرح کند.

شاید علیپور احساساتی شده است

کفاشیان تصریح کرد: البته من گمان نمی‌کنم آقای علیپور پیش از آنکه ستاد منشوراخلاقی به نتیجه مشخصی رسیده باشد و حکمی صادر کند اسامی افراد را بگوید. شاید آقای علیپور از آنجائیکه بحث تیم شهرشان (شهرداری یاسوج) مطرح شده بود، احساساتی شده و چنین مسائلی را بیان کرده است.

اعضای مجمع بخواهند بازهم کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال خواهم شد

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که در دوره آینده هم برای ریاست فدراسیون کاندیدا خواهد شد، افزود: باید ببینیم تشخیص اعضای مجمع چیست و آنها چه می خواهند. اگر آنها مرا بخواهند بازهم برای ریاست فدراسیون فوتبال متقاضی خواهم شد.