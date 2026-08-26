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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور

وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در خصوص وضعیت واکسن آنفلوانزا در کشور، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در حاشیه نشست خبری روز داروسازی، درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور، گفت: به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور می‌شود و براساس پیگیری‌هایی که هفته گذشته انجام دادم، قرار بود واکسن‌ها در نیمه نخست شهریور توزیع شوند.

وی افزود: با این حال، تاکنون واکسن وارد شبکه توزیع نشده و اطلاعات دقیقی درباره تعداد واکسن‌های تأمین‌شده و مبدأ آنها در اختیار نداریم.

احمدی با تأکید بر اهمیت زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا گفت: اکنون زمان مناسب واکسیناسیون است و واکسن باید در شهریور و نیمه نخست مهرماه تزریق شود؛ بنابراین نباید این زمان طلایی را از دست بدهیم.

کد مطلب 6928555
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      5 0
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      هر سال همین بازی هستش ، اول شهریور که باید واکسن باشه و مهم هستش واکسن میره بازار سیاه ، بعد آخر مهر و آبان که زمان گذشته التماس میکنن مردم بخرن
    • f.p IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      3 0
      پاسخ
      پسره من نیاز داره کاش بتونیم الان تهیه کنیم

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