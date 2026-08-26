به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در حاشیه نشست خبری روز داروسازی، درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور، گفت: بهطور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور میشود و براساس پیگیریهایی که هفته گذشته انجام دادم، قرار بود واکسنها در نیمه نخست شهریور توزیع شوند.
وی افزود: با این حال، تاکنون واکسن وارد شبکه توزیع نشده و اطلاعات دقیقی درباره تعداد واکسنهای تأمینشده و مبدأ آنها در اختیار نداریم.
احمدی با تأکید بر اهمیت زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا گفت: اکنون زمان مناسب واکسیناسیون است و واکسن باید در شهریور و نیمه نخست مهرماه تزریق شود؛ بنابراین نباید این زمان طلایی را از دست بدهیم.
نظر شما