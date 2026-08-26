پذیرش برگزیدگان المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون کنکور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «پذیرش دانشآموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این ماده واحده در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه، هر سال ۸ نفر از دانشآموزان برگزیده المپیاد جغرافیا و ۸ نفر از دانشآموزان برگزیده المپیاد علومزمین بدون شرکت در آزمون سراسری، در رشته مرتبط و دانشگاه مورد تقاضا پذیرفته میشوند.
این مصوبه از سال ۱۴۰۵ لازمالاجرا خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده، رشتههای مرتبط با دو المپیاد جغرافیا و علومزمین، بنا به پیشنهاد ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط شورای معین تصویب خواهد شد.
اجرای این مصوبه بر عهده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و باشگاه دانشپژوهان جوان است.
نظر شما