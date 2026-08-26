شیعه و سنی در انجام اعتقادات خود آزاد اما در برابر دشمن باید متحد بود

عبدالرب مزارزهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت وحدت در جامعه اسلامی اظهار کرد: خیرخواهی، محبت و ایجاد وحدت از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به تقویت امت اسلامی کمک کند و در مقابل، ایجاد تفرقه، بدبینی و کینه میان مسلمانان نه‌تنها سودی برای امت اسلامی ندارد، بلکه موجب آسیب و تضعیف آن می‌شود.

مدرس حوزه علمیه سرباز، افزود: منظور از وحدت اسلامی، یکی‌شدن مذاهب نیست، بلکه وحدت مسلمانان بر محور مشترکات اساسی از جمله خدای واحد، پیامبر واحد، قرآن واحد و قبله واحد است. شیعه و سنی می‌توانند بر اساس اعتقادات و مذهب خود عمل کنند، اما در برابر کفر و دشمنان اسلام باید همچون یک دست واحد در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام بیان کرد: امروز مسلمانان، به‌ویژه ملت ایران، در شرایطی قرار دارند که دشمنان اسلام و قدرت‌های بزرگ در برابر آنان صف‌آرایی کرده‌اند؛ بنابراین، اگر مسلمانان خواهان کامیابی و پیروزی هستند، باید بیش از گذشته وحدت و انسجام خود را حفظ کرده و در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

دشمنان اسلام در طول تاریخ همواره به دنبال ضربه زدن به مسلمانان بوده اند

مزارزهی ادامه داد: دشمنان اسلام در طول تاریخ همواره درصدد ضربه‌زدن به مسلمانان بوده‌اند و نباید نسبت به آنان ساده‌اندیش بود؛ از این رو، حفظ هوشیاری و انسجام میان مسلمانان یک ضرورت جدی است.

وی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلاف میان مسلمانان را ناآگاهی از عقاید و باورهای یکدیگر دانست و گفت: شناخت نادرست یا نبود شناخت کافی از مذاهب اسلامی، زمینه‌ساز بسیاری از اختلافات و دشمنی‌هاست. هنگامی که مسلمانان نسبت به اعتقادات یکدیگر آگاهی نداشته باشند، زمینه برای توهین به مقدسات و ایجاد بدبینی فراهم می‌شود.

مدرس حوزه علمیه سرباز همچنین قومیت‌گرایی را از دیگر عوامل ایجاد تفرقه دانست و بیان کرد: ملت اسلامی در گذشته با وجود برخورداری از اقوام مختلف، در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و متحد بودند، اما دشمنان با ایجاد عناوین و مرزبندی‌های قومی و ناسیونالیستی تلاش کردند میان مسلمانان فاصله ایجاد کنند.

مزارزهی خاطرنشان کرد: مسلمانان باید با شناخت مشترکات، احترام به اعتقادات یکدیگر و پرهیز از عوامل تفرقه‌انگیز، در مسیر تقویت وحدت اسلامی حرکت کنند و اجازه ندهند هیچ عاملی موجب برهم‌خوردن وحدت و انسجام جامعه اسلامی شود.