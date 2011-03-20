سرگردانی مردم در مرز باشماق/ صدها نفر در گرد و خاک منتظر عید

به گزارش خبرنگار مهر از مرز باشماق، اینجا صدها نفر آمده اند تا در آخرین روز سال 89 به میهمانی خویشان و دوستان خود در آن سوی مرز در همسایگی ایران در کشور عراق بروند. شمار زیادی از مردم بومی کردستان هستند و اندکی نیز از شهرهای دیگر. کودکان لباس های رنگی و شاد بر تن دارند و زنان و مردان لباس های سنتی کردستان اما روی همه چیز را خاک گرفته است. تعدادی از مردم از شب گذشته اینجا بوده اند و عده ای نیز از اولین ساعات صبح امروز.

یک شهروند مریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خواهرم در اربیل زندگی می کند و همسرش برای بردن من و خواهر دیگرم به مریوان آمده اما حالا یک دقیقه می گویند مرز باز است و دقیقه ای دیگر مرز بسته می شود.

غیر بومی ها اجازه خروج از مرز را ندارند

یک هموطن بابلی نیز که همراه خانواده اش برای دیدار خانواده برادرش عازم سلیمانیه است به خبرنگار مهر گفت: من تا روز 28 اسفند سر کار بوده ام و از غروب دیروز تا صبح امروز با سه فرزند خردسالم خود را به مریوان رسانده ام اما اکنون ماموران نیروی انتظامی می گویند به ما دستور رسیده که غیربومی ها اجازه عبور از مرز را ندارند.

فروش فیش های 10 هزار تومانی خروج از مرز تا 15 هزار تومان

هموطن دیگری گفت: برای خرید فیش عوارض به بانک ملی مستقر در مرز مراجعه کردم اما بانک هنوز باز نبود ولی جالب اینکه من فیش بانکی خریدم.

وی اظهار داشت: چند نفری جلوی بانک فیش های 10 هزار تومانی خروج از کشور را از طریق مرز زمینی را به قیمتهای 12 تا 15 هزار تومان به مردم می فروختند و من هم چون چاره ای نداشتم خریدم.

یک مامور نیروی انتظامی مستقر در مرز هم به خبرنگار مهر گفت: از تهران گفته اند که اجازه ندهیم غیربومیها از مرز خارج شوند در حالیکه پیگیری های خبرنگار مهر حاکی است چنین دستوری ابلاغ نشده است. نماینده فرماندار مریوان و سرهنگ عباس نظری که یکی از مسئولان انتظامی مرز باشماق است با حضور در میان مردم از آنان خواستند آرامش خود را حفظ کنند تا مسئله حل شود.

نماینده فرماندار خطاب به مردم تاکید کرد: به زودی مسئله حل خواهد شد و در مورد عبور غیربومی ها از مرز نیز تصمیم گیری می شود.

هم اکنون صدها نفر از مردم که بخش قابل توجهی از آنان زنان و کودکان هستند بر روی محوطه خاکی مرز باشماق منتظر دستور عاجل مسئولان ارشد در خصوص حل مشکلشان هستند.

به هر حال هر علتی که پشت این وضعیت باشد به نظر می رسد مسئولان باید به سرعت این مشکل را حل کرده و پیش از بروز آن از طریق رسانه ها اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام می دادند تا همه مردم در آستانه سال نو دلخوش و راضی باشند.