به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی عصر سهشنبه در نشست مشترک شورای برنامهریزی و شورای تأمین مسکن استان همدان با تاکید بر اینکه در شرایط عادی اقتصادی قرار نداریم، اظهار کرد: در سالهای گذشته عقبماندگی جدی در حوزه مسکن داشتهایم و افرادی هستند که از سال ۱۳۹۸ برای مسکن مبالغی پرداخت کردهاند اما هنوز تعیین تکلیف نشدهاند؛ لذا با روندهای عادی و طولانی اداری نمیتوان این بحران را مدیریت کرد.
وی با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی حاصل از الحاق به محدوده شهرها، تصریح کرد: زمانی که صدها هکتار زمین به شهر ملحق میشود ثروت بسیار زیادی ایجاد میگردد و باید بخشی از این منابع در راستای حل مشکل مسکن مردم به کار گرفته شود.
امام جمعه همدان با تاکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و نگاههای اقتصادی در شرایط حاد کنونی، افزود: منابع طبیعی و اراضی دولتی ظرفیت قابلتوجهی برای اجرای طرحهای مسکن و کمک به خانهدار شدن جوانان و خانوادههای هدف جوانی جمعیت هستند که باید با نگاه مقتدرانه از آن استفاده کرد.
آیتالله شعبانیموثقی با انتقاد شدید از توقف مصوبات در فرآیندهای کارشناسی، گفت: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم مصوبهای که به دست وزیر امضا شده پس از بازگشت به وزارتخانه از سوی کارشناسان رد میشود، این وضعیت باعث معطلی کار مردم شده و لازم است به مدیران اختیارات و اقتدار بیشتری برای تصمیمگیری داده شود.
وی در ادامه با پیشنهاد راهاندازی سازوکار «اجاره به شرط تملیک» در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: دولت میتواند با ورود بخش خصوصی به این الگو علاوه بر ایجاد امکان خانهدار شدن مردم درآمدهای پایدار برای توسعه پروژههای عمرانی ایجاد کند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در پایان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات شورای مسکن، بیان کرد: امیدواریم با جایگزینی نگاه جهادی به جای بروکراسی اداری گرههای موجود در مسیر خانهدار شدن مردم بازگشایی شود.
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