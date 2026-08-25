اجرای کمربندی همدان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک شورای برنامهریزی و شورای تامین مسکن استان همدان با اشاره به چالشهای موجود در این حوزهها اظهار کرد: در شهر همدان سه پروژه مهم مسکن در جریان است که به دلیل نرخ تورم نیازمند تامین مالی جدی هستند و باید برای پیشبرد آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به طرح احداث «شهرک اکباتان» افزود: با توجه به تملک یکهزار هکتار زمین در این محدوده انتظار داریم دستورات اجرایی و کلنگزنی این پروژه براساس سیاستهای شهرهای جدید صادر شود تا اراضی در اختیار گروههای ساخت قرار گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات اجرای طرحهای مسکن روستایی گفت: تعیین تکلیف تبصره یک ماده یک در مجلس ضروری است تا روند اجرای طرحهای مسکن روستایی با سرعت بیشتری پیگیری شود.
صوفی با انتقاد از روند واگذاری زمین در حوزه «جوانی جمعیت» خواستار تسریع در این امر شد و تصریح کرد: ۲۰ هکتار زمین در منطقه جورقان وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای اجرای طرحهای مسکن و واگذاری به متقاضیان است و باید در این راستا برنامهریزی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای راهسازی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز عملیات ترمیم و روکش آزادراه انتظار داریم دستور لازم برای تعریض آزادراه ساوه نیز صادر و وارد مرحله اجرایی شود.
عضو مجمع نمایندگان استان همدان با تاکید بر اولویتبندی پروژههای راهسازی اظهار کرد: اجرای کمربندی همدان از کنارگذر اهمیت بیشتری دارد و باید عملیات اجرایی آن در اولویت قرار گیرد.
صوفی در پایان با اشاره به اهمیت اتصال راهآهن همدان به ملایر به عنوان یکی از پروژههای کلیدی، خاطرنشان کرد: تمامی طرحهای مهم حوزه راه و مسکن استان نیازمند تامین مالی سنگین هستند و امیدواریم با حمایتهای ویژه وزارت راه و شهرسازی این پروژهها به سرانجام برسند.
کنارگذر غربی همدان نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به گستردگی شبکه راههای شهرستانهای بهار و کبودراهنگ، اظهار کرد: وجود حدود ۲۰۰ روستا و بیش از یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر راه در این منطقه نیازمند توجه ویژه و تامین منابع مالی برای نگهداری و تکمیل پروژههای در دست اجرا است.
فتح الله توسلی در تشریح وضعیت پروژههای راهسازی گفت: بخشی از محور گردشگری «گلتپه» به طول هفت کیلومتر آسفالت شده اما هنوز زیر بار ترافیکی نرفته است که تعیین تکلیف آن ضرورت دارد. همچنین برای تکمیل پروژه کنارگذر غربی همدان که در محدوده شهرستانهای بهار و کبودراهنگ واقع شده نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با انتقاد از محرومیت این منطقه از شبکه ریلی، افزود: ایستگاه «کوریجان» با وجود اختصاص اعتبار با مشکل تامین منابع مالی مواجه است و ضمن آنکه با توجه به پتانسیل گردشگری گلتپه احداث ایستگاه راهآهن در این منطقه یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
توسلی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت راکد پروژههای مسکن اشاره کرد و افزود: پنج سال است که زمین مورد نیاز برای اجرای طرحهای مسکن در کبودراهنگ تامین شده اما اقدام موثری برای ساخت مسکن در این شهرستان و سایر شهرهای حوزه انتخابیه صورت نگرفته است.
وی در پایان با اشاره به چالشهای حوزه روستایی، تصریح کرد: موضوع تغییر کاربری اراضی در روستاها باید با جدیت پیگیری شود چراکه تداوم وضعیت موجود و محدودیتهای ایجاد شده میتواند زمینه مهاجرت روستاییان را فراهم کند.
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