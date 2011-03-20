تجلیل از بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال برزیل و باشگاه رئال مادرید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در حالی از روز شنبه در جمهوری داغستان روسیه آغاز شد که برگزاری این مسابقات با اخبار حاشیه ای همراه بود که مهمترین آن به تجلیل مسئولان برگزاری مسابقات از روبرتو کارلوس اختصاص داشت. حاشیه های این مسابقات را در زیر می خوانید:



* در جریان برگزاری مسابقات مربیان کشورمان با برخی از کشتی گیران و مربیان سرشناس روس همچون یوری شاهمراداف، بوایستار سایتی اف، جامبولات تدیف سرمربی روسها و دیوید موسل بز به خوش وبش پرداختند.

* مراسم افتتاحیه جام جهانی کشتی آزاد عصر روز شنبه با حضور مقامات عالیرتبه فیلا و جمهوری داغستان روسیه در سالن "علی علی اف" کاسپیسک برگزار شد.

* در جریان برگزاری مراسم افتتاحیه که با اجرای برنامه های محلی همراه بود داغستانی ها از برخی چهره های شاخص کشتی روسیه از جمله بوایستار سایتی اف، ماگموداف و الکساندر مدوید تقدیرکردند.

* در مراسم افتتاحیه برخی بازیکنان یکی از تیمهای فوتبال جمهوری داغستان که زیر نظر سلیمان کریم اف سناتور سرشناس روس و رئیس هیئت امنای فدراسیون کشتی این کشور اداره می شود، حضور داشتند که یکی از این بازیکنان روبروتو کارلوس برزیلی بود که با اهدای لوحی از وی تقدیر شد.

* مارتینتی رئیس فیلا و رئیس جمهوری داغستان از جمله سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند.

* در جریان دیدار تیمهای کوبا و آذربایجان که با برتری آذری ها به پایان رسید مربیان کوبا به شدت به داوری اعتراض داشتند.

* علاوه بر رافائل مارتینتی رئیس سوئیسی ، میشل دوسون دبیرکل فرانسوی و کیم عضو کمیته داوران فیلا از جمله میهمان عالیرتبه فیلا در این رقابتها هستند که بر امر داوری نیز نظارت دارند.

* رقابتها با حضور پرشور تماشاگران در سالن مرحوم"علی علی اف" قهرمان سرشناس روس در دهه 60 میلادی و از همدوره های پیشکسوتان کشتی ایران نظیر محمد ابراهیم سیف پور، در کاسپیسک در 14 کیلومتری شهر ماخاچ کالا برگزار می شود.

* برخی کشتی گیران حاضر در این رقابتها از جمله کشتی گیران ایرانی و روس با حضور در نمازخانه سالن علی علی اف فریضه نماز را به جا می آورند.

* اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نسبت به موکول شدن دیدار با کوبا به یکشنبه و تغییر برنامه به مسئولان برگزاری مسابقات و مارتینتی اعتراض کردند.