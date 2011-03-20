1093 سفر با وسایط نقلیه عمومی در روز اول تعطیلات انجام شد

حمیدرضا شهرکی ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: از این تعداد 16 سفر بوسیله اتوبوس، 321 سفر بوسیله مینی بوس و 558 سفر بوسیله تاکسی سواریهای برون شهری زرد صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این تعداد سفر درون استانی بوده تصریح کرد: طی این مدت 549 نفر بوسیله اتوبوس، پنج هزار و683 مسافر بوسیله مینی بوس و دو هزار و 232 نفر بوسیله سواریهای کرایه در داخل استان خراسان شمالی جابجا شدند.

وی افزود: براساس آمار، وسایط نقلیه در این استان، 198 سفر برون استانی انجام دادند که طی آن 95 سفر با سه هزار و 360 مسافر بوسیله اتوبوس، 11 سفر با جابجایی 208 نفر مسافر بوسیله مینی بوس و 92 سفر و 368 مسافر بوسیله 92 دستگاه تاکسی بین شهری جابجا شده اند.

شهرکی ثانوی گفت: امسال مردم استقبال خوبی را از وسایط نقلیه عمومی داشته اند و این امر باعث کاهش تصادفات و اقتصاد خانواده می شود.

وی با بیان اینکه با هدفمند شدن یارانه ها تعداد متقاضیان خرید ناوگان افزایش یافته است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 58 درخواست خرید خودرو برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه چهار دستگاه تردد شمار با 542 میلیون ریال اعتبار در استان نصب و راه اندازی شده است، افزود: امسال برای نصب و راه اندازی سه دستگاه دیگر نیز قرارداد منعقد شده است که پیش بینی می شود 400 میلیون ریال هزینه در بر داشته باشد.

شهرکی ثانوی خاطرنشان کرد: مرکز مجاز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان پیش از تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: نصب 9 دستگاه دوربین نظارت تصویری برای استان مطالعه شده است و اگر شرکت مخابرات برای استفاده از آنتن های BTS اعلام همکاری کند، تعداد این دوربین ها افزایش می یابد.