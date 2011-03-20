جشنواره گل حریف سپاهان مقابل "الخریطیات"

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که در این دیدارها تیم‌های الغرافه و لخویا مقابل حریف خود به برتری رسیدند.

در شبی که تیم صدرنشین لخویا با نتیجه 2 بریک بر الاهلی چیره شد، تیم الغرافه در مصاف با الخریطیات جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و با پیروزی 5 بریک از زمین خارج شد.

تیم الغرافه در این بازی خانگی که در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه برگزار شد، توسط یونس محمود (19، 79 و 3+90)، انس مبارک (48) و میرغنی الزین (73) به گل رسید و تنها گل تیم الخریطیات نیز توسط داریو کان در دقیقه 14 به ثمر رسید. گلزن موزامبیکی تیم الخریطیات در دقیقه 73 با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

الغرافه که در گروه A لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الجزیره امارات و الهلال عربستان رقابت می کند، با پیروزی در دیدار شب گذشته 34 امتیازی شد و به رده دوم جدول لیگ ستارگان قطر صعود کرد.

به دنبال نتایج ضعیف تیم الغرافه "برونو متسو" فرانسوی را جانشین "کایو جونیور" در این تیم شده است. هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

یکشنبه - 29/12/1389

* ام صلال - الریان

* الوکره - السد

جدول رده بندی:

1- لخویا 42 امتیاز

2- الغرافه 34 امتیاز - تفاضل گل 17+ - حریف سپاهان

3- العربی 34 امتیاز - تفاضل گل 12+

4- الریان 32 امتیاز - تفاضل گل 12+ (یک بازی کمتر) - حریف ذوب آهن

5- قطر 32 امتیاز - تفاضل گل 10+

6- السد 26 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف استقلال

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11- السیلیه 14 امتیاز

12- الاهلی 9 امتیاز