بقا و فنای انرژی هسته ای در نیروگاه فوکوشیما

در همین رابطه علاوه بر آلمان که از تعطیل کردن هفت نیروگاه خود خبر داده هند نیز که قرار بود تا سال 2030 مبلغ 175 میلیارد دلار در بخش هسته ای خود سرمایه گذاری کند اعلام کرده که قصد بازنگری در سیاست های هسته ای خود را دارد.

این در حالی است که آلمان در حال حاضر 25 درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی هسته ای بدست می آورد و هند نیز که یکی از سه اقتصاد بزرگ آسیا محسوب می شود و نیاز فراونی به سوخت های فسیلی دارد برای کم کردن نیاز خود و متوازن تر ساختن رشد اقتصادی خویش تا پیش از زلزله ژاپن سیاست های هسته ای را با جدیت دنبال می کرد.

علاوه بر آنکه چندین کشور اروپایی نیز از امکان تعطیل کردن نیروگاه های هسته ای خود خبر می دهند انتشار گزارشی از شرکت "جنرال موتور" یکی از مهمترین شرکت های فعال در بخش راکتور و ساخت تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه های هسته ای، موجب شکل گیری این احتمال شده که ممکن است زلزله ژاپن و پیامدهای هسته ای آن آغازی باشد برای پایان دادن به فعالیت های هسته ای.



بلومبرگ در گزارشی می نویسد : شرکت جنرال الکتریک برای سال جدید و در بخش تحویل راکتور و دیگر تجهیزات هسته ای قراردادهایی به ارزش یک میلیارد دلار با کشورهای مختلف از جمله هند امضا کرده بود، اما بحران نیروگاه فوکوشیمای ژاپن موجب شده تا کشورهای طرف قرارداد با این شرکت خواستار توقف ساخت محصولات سفارش داده شده از سوی آنها تا اطلاع ثانوی شوند و از همین رو کارشناسان احتمال می دهند که ممکن است در سال جاری شرکت جنرال الکتریک نتواند در بخش هسته ای درآمدی را برای خود کسب کند.

در همین رابطه خبرهایی نیز در مورد دریافت درخواست های مشابه توسط شرکت هایی چون هیتاچی که در امر ساخت نیروگاه هسته ای فعال هستند منتشر شده است.

اما در این میان یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن سالم ماندن نیروگاه های هسته ای ژاپن به رغم وقوع انفجار در آنهاست. اگر این نیروگاه ها سالم بمانند آنگاه شاید روند استفاده از انرژی هسته ای شتابان تر از گذشته دنبال شود و شرکت هایی که هم اکنون به دلیل زلزله ژاپن در حال زیان دادن هستند پس از سالم ماندن نیروگاه ها، دیگر "وقت سرخارندن نیز نداشته باشند."

در صورت توقف استفاده از انرژی هسته ای کشورها مجبور خواهند بود یا به استفاده از انرژی های فسیلی روی بیاورند که در این صورت شاهد افزایش بهای بی سابقه نفت و گاز در جهان خواهیم بود و یا آنکه رو به استفاده از انرژی های تجدید شونده همچون نور آفتاب، انرژی موجود در امواج دریا و باد بیاروند که با توجه به لزوم سرمایه گذاری های گسترده در بخش زیرساخت های این قبیل نیروگاه ها به احتمال زیاد همان سوخت های فسیلی جای انرژی هسته ای را بگیرند.



به گفته کارشناسان، کشورهای استفاده کننده از انرژی هسته ای برای ادامه فعالیت خود منتظر روشن شدن تکلیف نیروگاه فوکوشیما هستند و اگر انفجار نهایی در این نیروگاه رخ بدهد آنگاه باید گفت احتمال توقف فعالیت های هسته ای از سوی برخی کشورها شدت می گیرد و این می تواند عاملی موفقیت آمیز برای احزاب سبز اروپا که به شدت مخالف فعالیت انرژی هسته ای بوده و استفاده از آن را عامل تخریب محیط زیست می دانند محسوب شود.

گفته می شود هم اکنون در جهان بیش از 500 نیروگاه هسته ای فعال وجود دارد که فرانسه در حدود 70 درصد از برق و آمریکا 20 درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق این نیروگاه ها بدست می آورند.

علاوه بر آمریکا، فرانسه و ژاپن کشورهای دیگری نیز به برق هسته ای محتاج هستند که این کشورها عبارتند از: مجارستان که با چهار راکتور ۳۷ درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی هسته ‌ای تأمین می ‌کند.

فرانسه بیشترین میزان وابستگی را به انرژی هسته ‌ای برای تأمین برق مورد نیاز خود دارد. همچنین بیشترین میزان صادرات برق در اختیار این کشور است. فرانسه ۱۸ درصد برق تولیدی خود را به ایتالیا، هلند، بلژیک، انگلستان و آلمان صادر می‌کند و از این طریق سالانه بیش از چهار میلیارد دلار درآمد زایی می ‌کند.



ارمنستان تنها یک راکتور دارد اما تقریبا 40 درصد از برق مورد نیازش را این راکتور تأمین می ‌کند. اسلوونی ۴۰ درصد، سوئیس 40 درصد؛ کره جنوبی با ۲۱ راکتورهسته‌ ای، 40 درصد برق خود را از آنها تأمین می ‌کند. سوئد ۴۲ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی هسته ‌ای تولید می‌ کند.



اوکراین نیز با داشتن ۱۵ راکتور هسته ‌ای نزدیک به نیمی از برق مورد نیاز خود را از این طریق تولید می ‌کند. بلژیک هم با هفت راکتور هسته‌ ای، ۵۴ درصد از برق مورد نیازش را تأمین می‌ کند. روزگاری دولت این کشور قصد داشت تا برنامه‌ هسته ‌ای خود را به طور تدریجی تا سال ۲۰۱۵ متوقف کند. اما در سال ۲۰۰۹ دولت تصمیم گرفت برنامه هسته ‌ای خود را برای یک دههٔ دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۵ تمدید کند.



و در نهایت اسلوواکی که ۵۵ درصد برق مورد نیازش را از طریق انرژی هسته ‌ای تأمین می ‌کند.



بر همین اساس در صورت توقف استفاده از انرژی هسته ای این کشورها مجبور خواهند بود یا به استفاده از انرژی های فسیلی روی بیاورند که در این صورت شاهد افزایش بهای بی سابقه نفت و گاز در جهان خواهیم بود و یا آنکه رو به استفاده از انرژی های تجدید شونده همچون نور آفتاب، انرژی موجود در امواج دریا و باد بیاروند که با توجه به لزوم سرمایه گذاری های گسترده در بخش زیرساخت های این قبیل نیروگاه ها به احتمال زیاد همان سوخت های فسیلی جای انرژی هسته ای را بگیرند.



