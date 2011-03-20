رژیم بحرین پخش برنامه های "آی فیلم" را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه پرس تی ‎وی، در پی بروز مشکل در پخش برنامه‎های شبکه ایرانی آی فیلم، که فیلم و سریال ایرانی را به زبان عربی پخش می‎ کند مسئولان شبکه با شرکت ارتباطات ماهواره‌ای نورست به عنوان شرکت طرف قرارداد پخش برنامه‌های این شبکه ارتباط برقرار کردند اما آنها از ارائه توضیحی دقیق در این خصوص خودداری کرده و تنها به پاسخهای ضدونقیضی بسنده کرده‎اند.

در عین حال، شرکت نورست از شنبه (28 اسفند) به مسئولان این شبکه فرهنگی اطلاع داده است که از مرکز خود در بحرین برای مقابله با منشأ پارازیتها تلاش می‌ کند.

کارشناشان معتقدند این عمل خلاف مقررات بین ‎الملل و در ادامه اعمال سرکوب ‌گرایانه حکومت بحرین است که پای نیروهای خارجی را هم برای سرکوب مردم به داخل کشور خود بازکرده و از هیچ جنایتی فروگذار نمی ‌کند.

علت این عمل حکومت بحرین پخش سریال مختار ثقفی (مختارنامه) از این شبکه عنوان شده که مورد استقبال گسترده مردم عرب زبان قرار گرفته است.

این نخستین بار نیست که شبکه‌های ماهواره ‎ای ایرانی با مشکل قطع برنامه‌ها با پارازیت روبرو می‌شوند. اواسط ماه مارس 2010 (اسفند 1388 و فروردین 1389) نیز پخش برنامه‎های شبکه خبری ایرانی عرب ‌زبان العالم که از طریق ماهواره عرب‎ست پخش می‎شد با اختلال روبرو شده بود.

شبکه العالم به دلیل پخش اخبار درست و عادلانه درباره انقلابهای مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه در بحرین مقبولیت عام پیدا کرده است.